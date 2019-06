Iran | per il mio lavoro ho ricevuto intimidazioni E ora ho davvero paura

Iran – Giocatori del Persepolis Teheran costretti a pagare 697mila dollari in contanti al loro allenatore : Incredibile in Iran: calciatori costretti a pagare in contanti il loro allenatore, i dettagli Davvero incredibile quanto sta accadendo in Iran: a causa delle sanzioni degli Stati Uniti, imposte al paese che non rendono possibili transazioni bancarie internazionali con importi troppo elevati, i Giocatori del Persepolis Teheran saranno costretti a pagare in contanti ben 679mila dollari di stipendio al loro allenatore croato Ivankovic. La ...

L’Iran ha revocato il permesso di lavoro al corrispondente del New York Times da Teheran - Thomas Erdbrink : L’Iran ha revocato il permesso di lavoro al corrispondente del New York Times da Teheran, Thomas Erdbrink. La notizia risale a febbraio ma il New York Times ha deciso di renderla pubblica solo ieri. Secondo il quotidiano americano, il ministero degli

La polizia Iraniana ha chiuso 547 ristoranti e bar di Teheran perché contro i «principi islamici» : La polizia iraniana ha chiuso 547 tra ristoranti e bar di Teheran perché non osservavano i «principi islamici». Lo ha annunciato il capo della polizia della capitale iraniana Hossein Rahimi sabato, aggiungendo che 11 persone sono state arrestate. Tra le infrazioni

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tIrano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Vittoria e festino fino a tarda notte - Gabriel Jesus e MIranda nella bufera : il Brasile però li difende : La Federazione ha sottolineato come i giocatori fossero in permesso dopo l’amichevole con il Qatar, archiviando così il caso La marcia di avvicinamento del Brasile alla prossima edizione della Coppa America prosegue nella bufera, prima il caso Neymar e adesso il festino a cui hanno partecipato Gabriel Jesus e Joao Miranda. Lapresse Secondo quanto riportato dal giornale brasiliano Metrópoles, i due giocatori hanno raggiunto un ...

FTC e dipartimento di Giustizia si spartIranno la supervisione antitrust di Amazon e Google negli Stati Uniti - dice il Washington Post : La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti avrà competenza sulle questioni antitrust che riguardano Amazon, secondo informazioni raccolte dal Washington Post. La FTC, che ha poteri antitrust, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia, che si

Tumori : gli oncologi si servIranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

Volleyball Nations League – Esordio amaro per l’Italia maschile - gli azzurri di Blengini sconfitti dall’Iran : La seleziona azzurra cede 3-1 all’Iran nella gara inaugurale della Volleyball Nations League La Volleyball Nations League riserva un Esordio agrodolce alla Nazionale italiana che nella gara inaugurale della Pool 1 cede 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25) all’Iran. Il buon gioco dimostrato per lunghi tratti non è bastato agli azzurri che, dopo aver conquistato con facilità il primo set e dopo aver dominato nella prima parte della seconda ...

LIVE Italia-Iran 1-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Quante occasioni perse dagli azzurri nel terzo set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Incomincia l’avventura degli azzurri che partono da Jiangmen (Cina), prima partita abbastanza impegnativa per la nostra Nazionale che incrocerà i sempre ostici persiani: bisognerà cercare di iniziare col piede giusto e provare a vincere anche in ottica qualificazione alla ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran - inizia l’avventura dei giovani azzurri. Giannelli e compagni sfidano i persiani : L’Italia è pronta per incominciare la sua avventura nella Nations League 2019 di Volley maschile, domani mattina (ore 10.00) gli azzurri scenderanno in campo a Jiangmen (Cina) per affrontare l’Iran nell’incontro che apre il prestigioso torneo internazionale. Quindici match spalmati su cinque weekend, i ragazzi del CT Chicco Blengini cercheranno di brillare contro gli ostici persiani, ben consapevoli che partiranno con gli ...

Gattuso ai saluti : gIrandola di allenatori per il Milan nelle ultime sei stagioni : Il 13 Aprile 2017 è stato il giorno del passaggio epocale del Milan. La società passa dalle mani di Silvio Berlusconi a Li Yonghong che solamente dopo poco più di un anno se la vede sfuggire di mano a fronte del mancato pagamento delle quote al fondo americano Elliott Management Corporation. Cambia tutto, resta solamente una figura apicale confermata: l’allenatore. Se ne vanno Fassone e Mirabelli, non senza strascichi polemici. E così arrivano ...

Pamela Perricciolo : «Alla Prati hanno congelato i 40 mila euro di cachet di Verissimo. Eliana se la rigIrano come vogliono. Me ne vado a Zanzibar» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo Le nozze inesistenti di Pamela Prati sono il caso mediatico più discusso della prima parte del 2019; dopo una serie di contraddizioni e di smentite, la showgirl sarda ha dichiarato di recente di essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, affinché credesse di stare per sposare Mark Caltagirone, una persona che non esisteva. La stessa Perricciolo, in ...

MIrante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la corsa Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

