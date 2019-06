Indiscrezione dalla Spagna | rottura totale tra Neymar e il PSG!

Clamorosa Indiscrezione dalla Spagna - As rilancia : Ronaldo chiama Sergio Ramos alla Juve! : La bomba proveniente dalla Spagna è Clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo, grande amico ex compagno di squadra dello spagnolo, a fare il nome del forte calciatore ai dirigenti juventini. Sul ...

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’Indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

MotoGp – Clamorosa Indiscrezione dalla Spagna - pazienza finita per la Honda : Lorenzo ha le ore contate : Secondo quanto riferito dai media spagnoli (ma smentito dal diretto interessato), il team giapponese avrebbe imposto un ultimatum a Jorge Lorenzo La pazienza ormai è quasi terminata, quattro gare sono sufficienti per capire l’adattamento e il livello raggiunto da Jorge Lorenzo in sella alla Honda. La classifica piange, i risultati non arrivano, anzi diventano di giorno in giorno sempre più disastrosi. AFP/LaPresse Il dodicesimo posto ...

Hazard saluta il Chelsea - dalla Francia l’Indiscrezione : accordo raggiunto con una squadra spagnola : L’Equipe non ha dubbi: Hazard dirà addio al Chelsea per giocare al Real Madrid. L’ufficialità dopo la finale di Europa League del 29 maggio Eden Hazard giocherà nel Real Madrid la prossima stagione. E’ quanto scrive L’Equipe, secondo cui il club di Florentino Perez ufficializzerà l’acquisto del talento belga dal Chelsea dopo la finale di Europa League tra i Blues e l’Arsenal in programma il 29 maggio a ...