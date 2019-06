In Italia è guerra tra insetti | schierare le vespe samurai contro le cimici asiatiche

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

Brexit - guerra dei dazi - Italia : una crisi mondiale può scoppiare in qualsiasi momento : L’uscita del Regno Unito dall’Unione, il rischio default dei paesi più fragili, le guerre commerciali: l’allarme degli economisti e dei premi Nobel sulla situazione globale

Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre Italiane : “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter - sul Milan…” : Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di calciomercato su Radio Tmw. Le sue parole sulle scelte dei club per le proprie panchine : Conte ufficiale all’Inter: “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così stellare. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra ...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

A Castellammare di Stabia è stata varata Trieste - la più grande nave militare Italiana costruita nel Dopoguerra : Sabato mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stata varata Trieste, la più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra. Trieste è enorme: è lunga 245 metri e ha un dislocamento di 33mila tonnellate (per fare un

"Il Piave mormorava" - canzone del 24 maggio/ L'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 : 'Il Piave mormorava', una delle più celebri canzoni patriottiche italiane che celebra L'entrata in guerra dell'Italia nel 1915.

Il Giro d’Italia arriva sulle Alpi e i ciclisti si preparano alla “guerra” sulla Neve : ecco in che condizioni partono da Pinerolo [FOTO] : Il Giro d’Italia è appena partito da Pinerolo per la 13ª tappa, il primo tappone Alpino e il primo arrivo in salita di quest’edizione della corsa rosa: si arriverà ai 2.247 metri del Lago Serrù tra due muri di Neve alti 5 metri intorno alla strada. E i corridori si preparano alla “guerra”: lo spagnolo del Team Movistar, José Joaquín Rojas, 34 anni tra due settimane, ha pubblicato su Instagram una foto con le condizioni ...

Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia : “Estendere il divieto a tutta Italia” : “Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia. Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere“: lo rende noto il Codacons, secondo cui “Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle “no smoking beach” sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, ...

Accadde oggi : il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra : Dopo una prima fase di neutralità e il ripudio della Triplice alleanza con Austria e Germania, l’Italia entra nella I guerra Mondiale a fianco delle potenze dell’Intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia degli zar, il 24 maggio 1915. La partecipazione dell’Italia ebbe inizio circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, durante i quali il Paese conobbe grandi mutamenti politici, dalla rottura degli equilibri giolittiani ...

Catch 22 : George Clooney dirige (ed interpreta) una serie tv ambientata nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale : Catch 22 - George Clooney Stasera alle 21.15 arriva su Sky Atlantic una nuova serie tv ambientata e girata nel nostro paese: si intitola Catch 22 e porterà il pubblico indietro nel tempo, durante la Seconda Guerra Mondiale, per raccontare i paradossi della Guerra e la storia di un giovane aviatore, disposto a fingersi malato di mente pur di non dover più rischiare la vita. La serie, girata tra Lazio e Sardegna e disponibile per il pubblico USA ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Werner e Alfons in guerra per Hildegard! : Il triangolo “senior” della quindicesima stagione di Tempesta d’amore è ufficialmente iniziato! Tra pochissimo negli episodi italiani della soap assisteremo infatti all’esplosione di una rivalità sentimentale davvero inedita tra Werner (Dirk Galuba) e Alfons (Sepp Schauer). E l’oggetto del desiderio sarà a sorpresa l’anziana cuoca del Fürstenhof: Hildegard (Antje Hagen). Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da ...

Università Italiane stringono accordi con quella di Gaza dove si insegna la guerra a Israele : Roma. Il 12 novembre responsabili della cooperazione Ue nei Territori palestinesi e dell’Agenzia Ue per l’istruzione hanno lanciato da Ramallah il nuovo programma Erasmus fra le Università europee e palestinesi. Aderiscono l’irlandese Cork, Siena, Lubiana, la portoghese Evora e l’Unione delle univer

CAOS LIBIA/ "Italia incastrata nella guerra tra Qatar e gli altri paesi arabi" : Il presidente del consiglio Conte haincontrat il generale Haftar, che cosa ne sia emerso non è chiaro, ecco il quadro della situazione

Armi Italiane vendute (anche) ai paesi in guerra : ombre su un business miliardario : Resa (finalmente) pubblica la relazione al Parlamento sull'export militare italiano nel mondo. A chi "vendiamo Armi"? Le...