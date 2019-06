In Gods & Monsters diventeremo eroi per salvare gli déi della Grecia | ecco il nuovo

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Ubisoft annuncia, ungioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin's Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 febbraio 2020. Questa avventura fantasy open world offrirà uno stupendo stile grafico pittorico, immergendo i giocatori in un mondo di fantasia, dove potranno sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune celebri creature mitologiche egli déi dell'Olimpo in un viaggioco nella storia.In, i giocatori impersoneranno Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi, dopo che gli è stato sottratto da Tifone, la creatura più letale nella mitologia greca. I giocatori esploreranno l'Isola dei Beati e dimostreranno il propriosmo affrontando alcune letali creature mitologiche, tra cui feroci ...

Eurogamer_it : #GodsandMonsters: ecco l'annuncio ufficiale di Ubisoft. - FPSREPORTER : Gods & Monsters sarà un open world: i dettagli da Ubisoft -