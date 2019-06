Il videogame degli Avengers e tutti i migliori trailer mostrati all’E3 2019

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) (Foto: Enix Square) Nel marasma di presentazioni e anticipazioni sulla nuova stagione di videogiochi per ile anche per il 2020 vista all’E3di Los Angeles non è affatto semplice scegliere i. È infatti evidente quanto sia sempre più alta la qualità cinematografica e narrativa di queste “copertine” che devono stuzzicare l’appetito dei gamers solleticando l’attesa prima del debutto su console, computer e dispositivi mobile. Ecco la nostra scelta con quindici tra i più beial convegno californiano. Marvel’sNon possiamo che iniziare con il titolo di Square Enix dedicato ai Vendicatori tra i più apprezzati della fiera losangelina. D’altra parte compaiono Iron Man, Capitain America, Thor, la Vedova Nera e Hulk e c’è anche un twist nel video con Capitan American che sembra prima morire, ma ...

RizziRes : RT @Acidelius: Per gente abituata a giocare con la vita degli altri come fossero in un videogame non dovrebbe essere un problema https://t.… - arabellara : RT @Acidelius: Per gente abituata a giocare con la vita degli altri come fossero in un videogame non dovrebbe essere un problema https://t.… - 12qbert : RT @Acidelius: Per gente abituata a giocare con la vita degli altri come fossero in un videogame non dovrebbe essere un problema https://t.… -