Il tabaccaio di Pavone avrebbe sparato al ladro dal balcone di casa | lo rivelerebbe

Roberto Zancan : "Il tabaccaio di Pavone Canavese ha fatto bene - un ladro in meno" : “Il tabaccaio ha fatto bene perché ha sorpreso i ladri dentro la sua proprietà. E’ morto un delinquente: qual è il problema? Uno in meno”. Lo dice all’agenzia di stampa Adnkronos Roberto Zancan , il titolare di una gioielleria di Nanto, che nel 2015 subì un agguato di un commando di cinque uomini, commentando l’ennesimo caso di legittima difesa, che questa volta ha visto un tabaccaio di ...

Pavone - tentano di rubare di notte nel negozio : tabaccaio sorprende i ladri e ne uccide uno : Un tentativo di furto nella notte in una tabaccheria di via Torino a Pavone Canavese, a pochi chilometri da Ivrea, è finito in tragedia: un ladro di cui non si conoscono ancora le generalità - ma è di origine moldava - è morto; due complici, invece, sono riusciti a fuggire via. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia in forza al Commiss...