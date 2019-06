Il Segreto cambia orario dall' 11 giugno | la telenovela inizierà verso le ore 15 | 35

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Nuove variazioni in vista nella programmazione de Ilspagnola fiore all'occhiello dei palinsesto di Mediaset. A partire da oggi 11, il daytime del Grande Fratello 16 non andrà più in onda su Canale 5 lasciando maggiore spazio proprio alle vicende di Puente Viejo. Ne conseguirà un inizio anticipato rispetto alla puntata di ieri, che già ha esordito nella rete ammiraglia prima rispetto alle abitudini della scorsa settimana. Le novità degli orari de Ilsi ripeteranno anche nei giorni successivi arrivando, salvo ulteriori variazioni dell'ultimo momento, anche al serale del sabato su Rete 4. L'invito è dunque quello di tenere costantemente monitorata la guida tv di Canale 5 che potrebbe continuare a sorprendere anche nel corso delle prossime settimane.Il: oggi comincia alle ore 15:35 circa LaIlanticiperà il suodi ...

