Il Segreto anticipazioni | FE non è morta ma…

Il Segreto anticipazioni 11 giugno 2019 : Fernando salverà Emilia e Alfonso? : Fernando tratta con i sequestratori i termini del rilascio dei due poveri coniugi. Riuscirà a liberare i poveri coniugi Castañeda?

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019: Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorge che Emilia è incinta. Prima di lasciare il nascondiglio, Francisca appare al cospetto di Fernando e lo minaccia con una pistola. Incredulo alla visione della Montenegro viva e vegeta, Fernando capisce di essere stato preso in giro da tutti quanti. Francisca, in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (seconda parte), 1972, 1973 e 1974 (prima parte) de Il SEGRETO di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: I rapitori di Emilia e Alfonso chiamano alla villa ed elencano le loro condizioni definitive per il rilascio dei sequestrati… Fernando Mesia parla al telefono con uno dei sequestratori… Elsa cerca ancora di imporre la sua verità di fronte a Consuelo e in confessionale da Don Anselmo: la ragazza è certa ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria torna a Cuba con Fernando : anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria lascia Puente Viejo e torna a Cuba con Fernando Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, che andranno in onda in Spagna questa settimana, Maria farà ritorno a Cuba, ma non da sola. Infatti, la bella Castaneda tornerà a L’Avana insieme […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria torna a Cuba con Fernando proviene ...

Il Segreto anticipazioni 10 giugno 2019 : Antolina finge che Elsa l'abbia spinta giù da un dirupo : Mentre Fernando si reca sul luogo in cui sono nascosti Emilia e Alfonso, Elsa è costretta a fare i conti con il piano di Antolina, pronta ad incastrarla!

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Gonzalo e Maria si separano per sempre : La famosa soap opera Il Segreto riserva diverse novità che interessano i milioni di fan affezionati. Alcune anticipazioni riguardano Gonzalo Castro, interpretato dall'attore Jordi Coll, il quale si separerà per sempre da sua moglie Maria Castañeda (Loreto Mauleòn), notevolmente affranta ed angosciata per l'ennesimo abbandono del marito. In seguito Fernando Mesia sarà convinto di avere una possibilità con Maria, soprattutto dopo aver salvato la ...

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas - ossessionato da Hope - tiene il Segreto su Beth : Le anticipazioni americane di Beautiful continuano ad incuriosire anche i telespettatori italiani della soap, più che mai ansiosi di scoprire come arriverà la svolta della storyline di Beth Spencer. La neonata non è morta come è stato fatto credere a Hope, ma poi è stata adottata da Steffy, del tutto ignara degli intrighi del dottor Reese Buckingham. Nelle ultime settimane, questa vicenda è tornata ad essere l'indiscussa protagonista della soap ...

Il Segreto/ Anticipazioni : Donna Francisca sta per tornare? - 10 giugno - : Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento con Il Segreto che andrà in onda oggi? Ecco le Anticipazioni da Puente Viejo, Donna Francisca sta per tornare?

IL Segreto perde il SERALE - anticipazioni fino al 14 giugno : Consueto appuntamento con il riepilogo delle anticipazioni de Il SEGRETO per la settimana che parte questo lunedì. Da registrare due novità: la prima è il cambiamento di orario (da ora in poi le vicende di Puente Viejo andranno in onda su Canale 5 intorno alle 15,30), la seconda riguarda il fatto che Donna Francisca & C. ci faranno compagnia esclusivamente di pomeriggio e quindi durante l’estate non troveremo più la telenovela in prima ...

Il Segreto anticipazioni : ballo tra MARIA e ROBERTO - Fernando come reagirà? : La gelosia di Fernando Mesia (Carlos Serrano) nei riguardi di ROBERTO Sanchez (Juan Dos Santos), l’amico cubano di MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn), sarà uno dei punti cardine delle prossime puntate italiane de Il Segreto ed intratterrà i telespettatori della telenovela per diverse settimane. Il Segreto spoiler: Fernando e Francisca si accordano per “screditare” ROBERTO Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina si lancia dalla collina e perde il bambino : Il Segreto - Maria Lima (Antolina) Nessun prime time per Il Segreto nei giorni a venire: la telenovela spagnola di Canale 5, sempre presente nei pomeriggi infrasettimanali di Canale 5, sabato prossimo non andrà in onda nella prima serata di Rete 4, lasciando spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita. A seguire le anticipazioni complete delle prossime puntate, che vedranno il piano diabolico di Antolina (Maria Lima) arrivare ...

Il Segreto Video Anticipazioni Mediaset : le trame dal 10 al 14 giugno : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni del sito Mediaset riguardo alle puntate de Il Segreto in onda la seconda settimana di giugno.

Lontano Da Te/ Anticipazioni 9 giugno : ecco la trama - fiction con Pepa de Il Segreto : Lontano da te, Anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Dopo un incontro inaspettato, Candela e Massimo sperimentano novità inaspettate.

Un Posto al Sole anticipazioni 17 - 21 giugno : Leonardo cela un Segreto sulla sua identità : Durante la storyline relativa alla morte di Tommaso, i fan di Un Posto al Sole hanno cominciato a sospettare che Leonardo Arena potesse nascondere qualcosa. In effetti, ben presto emergerà che il sosia di Tommy cela un segreto. Dopo l'estremo saluto a Tommaso, al quale sarà finalmente tributato un commosso addio ufficiale, l'attenzione si sposterà su questo ragazzo che gli somiglia tanto e che quasi certamente non ha detto tutto sulla sua ...