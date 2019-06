Il porta a porta di Potenza | così la Lega ha preso il primo capoluogo del Sud

Nina Dobrev inedita : “Non sopportavo Paul Wesley” : Le ultime dichiarazioni di Nina Dobrev su The Vampire Diaries e Paul Wesley A due anni dalla fine di The Vampire Diaries sono arrivate delle confessioni inedite da parte della sua protagonista, Nina Dobrev. L’attrice bulgara ha ammesso in una recente intervista che non è stato facile recitare con Paul Wesley, suo co-protagonista nella serie […] L'articolo Nina Dobrev inedita: “Non sopportavo Paul Wesley” proviene da ...

GF16 - la mamma di Gennaro è dispiaciuta per il comportamento che ha avuto il figlio durante l’edizione : La mamma di Gennaro Lillio parla e racconta il suo dispiacere Oggi, lunedì 10 giugno, è il giorno della finalissima del GF 16, tra poche ore sarà proclamato il vincitore. Proprio per l’occasione, la madre di Gennaro si è lasciata andare in un lungo sfogo su Instagram riguardo le critiche e gli insulti che ha ricevuto il figlio … Continue reading GF16, la mamma di Gennaro è dispiaciuta per il comportamento che ha avuto il figlio durante ...

E3 2019 : un nuovo trailer ci porta nel mondo alieno di Age of Wonders : Planetfall : Se avere a che fare con dei dinosauri dotati di laser è uno dei vostri sogni allora Age of Wonders: Planetfall potrebbe rivelarsi il gioco perfetto per voi.Ci troviamo alle prese con uno strategico a turni con meccaniche tipiche dei 4X ma anche con un combattimento che ci porta decisamente più vicino all'azione. Le battaglie più brevi possono durate appena 5 minuti mentre le più lunghe possono durare più di 30 minuti.Ecco il nuovo trailer del ...

Asportarono il rene sano a un paziente - condannati tre medici : risarcimento da 600mila euro : Asportarono il rene sano. Per questo tre medici sono stati condannati a sei mesi. La pena è stata inflitta a due chirurghi e una radiologa finiti a processo dopo che a un paziente, oggi 59enne, fu tolto l’organo sano durante un intervento all’ospedale di Lucca nel 2016. Il tribunale ha disposto nei confronti dei tre dottori l’interdizione dalla professione medica per un anno. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per la ...

La sindrome della domesticazione colpisce i cani e cambia il comportamento : Gli scienziati si sono questi quale fosse il legame tra la sindrome della domesticazione e il comportamento dei cani e per farlo hanno messo a confronto le razze che rappresentano la fase iniziale e finale di distacco dal lupo. Vediamo insieme cos'è la sindrome della domesticazione e cosa dobbiamo sapere.Continua a leggere

Chi è stato uno scout sopporta meglio stress e difficoltà : Semel scout semper scout. Chi lo è stato sa cosa significa. Un’esperienza fondamentale e meravigliosa per chi l’ha provata e per chi conosce a fondo il mondo che si può scoprire solo facendo questo tipo di esperienza. Prima di tutto i bambini imparano a socializzare, a responsabilizzarsi, a crescere: diventando adulti, imparano ad arrangiarsi e a superare, con metodo, moltissime situazioni. A confermarlo è un recentissimo studio che ...

Nations League – Pallone portato in campo con una macchinina telecomandata : fan sbalorditi : L’ingresso in campo del Pallone lascia senza parole i tifosi nella finale di Nations League tra Portogallo e Olanda La prima finale di Nations League della storia, tra Portogallo e Olanda, ha avuto un prologo inaspettato, è stata preceduta da una curiosa cerimonia di apertura. Infatti appena prima del fischio d’inizio il Pallone è stato portato all’arbitro a bordo di una macchinina telecomandata, con l’arbitro che ...

Roma - choc a porta Portese : spranghe e pugni durante il mercato : Un pugno in faccia e poi il rumore della testa che sbatte sull'asfalto. «E uno! Adesso tocca a te. Te gonfio, te lascio per terra». E indica un'altra persona. Un ragazzo sulla...

Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari - il sogno realizzato grazie allo staff : Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari. Il sogno di Laura Floris si realizzerà presto grazie all'intervento dello staff del Blasco, che l'ha fortemente voluta come ospite d'onore a una delle date che terrà per la prima volta all'Arena in Fiera del capoluogo sardo. Terminati i biglietti per l'accesso ai disabili, la sorella di Laura aveva visto infrangersi il sogno di condurla al concerto del suo idolo che ha comunque ...

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...