Il nuovo Real Madrid | tra innesti già certi e probabili arrivi | l’undici è da sogno FOTO ...

Stronghold : Warlords è il nuovo capitolo della serie di giochi di strategia in tempo reale in arrivo su PC il prossimo anno : Firefly Studios ha annunciato Stronghold: Warlords, l'ultimo gioco di strategia in tempo reale nella loro leggendaria serie Stronghold. Giungendo su Windows nel 2020, questo nuovo capitolo permetterà ai giocatori di controllare i comandanti dell'IA attraverso il campo di battaglia. Dal 3 ° secolo aC fino alla venuta dell'impero mongolo nel 1200 dC, Stronghold: Warlords consente ai giocatori di rivivere famose battaglie storiche."Stiamo ...

Etherborn : il surreale puzzle platform ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer : Altered Matter ha annunciato una data di uscita definitiva per Etherborn: il surreale platform con fasi d esplorazione e meccaniche legate alla gravità arriverà il 18 luglio 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio è stato reso pubblico al Kinda Funny Games Showcase tenutosi durante l'E3.Etherborn presenta un'atmosfera molto particolare, perché ci farà vestire i panni di un essere senza voce che viene invocato da una voce ...

E3 2019 : la surreale avventura noir Genesis Noir si mostra in un nuovo trailer : La surreale avventura Genesis Noir è stata mostrata durante il PC Gaming Show da poco terminato, il gioco sarà disponibile solo su PC e può essere considerato come un mix tra storytelling interattivo ed arte generativa.Genesis Noir pone molta enfasi sull'esplorazione, interazione tattile ed arte generativa, il giocatore dovrò vagare attraverso vignette in 2D per raccogliere indizi per risolvere puzzle. Il tutto con una trama romantica a fare da ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : il nuovo programma di Rai 2 condotto da Enrico Lucci : Un nuovo format, originale e irriverente, che ricalca e parodia i reality show televisivi di successo.

Quotazione Oro Giugno 2019 : prezzo al grammo oro usato e nuovo - previsioni di oggi in tempo reale : Negli ultimi tempi, abbiamo visto sempre più persone investire sull’oro. L’oro, infatti, è il materiale più sicuro su cui un individuo può investire, questo perché riesce a mantenere sempre un valore alto sul mercato e questo ne fa sicurezza per chi vuole investire con sicurezza. L’oro è sicuramente il metallo più sicuro sul quale investire ed è più sicuro anche dei diamanti, poiché è più facile piazzarlo sul mercato e la domanda è sempre in ...

Koji Igarashi avrebbe realizzato un nuovo Castlevania se Konami glielo avesse chiesto : Dopo anni, siamo finalmente nel mese di lancio di Bloodstained: Ritual of the Night. Questo grande nuovo Metroidvania ("Igavania") proviene dal veterano del settore Koji Igarashi. Gematsu ha recentemente intervistato Igarashi sul gioco e nella la discussione è sorto il tema di Castlevania. Lo sviluppatore detto che avrebbe fatto una nuovo Castlevania se Konami fosse venuta a chiederglielo!Igarashi è stato naturalmente il custode della serie ...

Tottenham - Eriksen si mette sul mercato : “voglio provare qualcosa di nuovo. Il Real? Sarebbe un passo in avanti” : Il giocatore danese ha ammesso di voler provare qualcosa di nuovo in carriera, dicendo praticamente addio al Tottenham L’avventura di Eriksen con la maglia del Tottenham potrebbe essersi chiusa a Madrid, al termine della finale di Champions League persa contro il Liverpool. Lapresse Il giocatore danese, infatti, ha reso noto di voler iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, sottolineando di avere il desiderio di compiere un ...

Never Really Over non anticipa il nuovo album di Katy Perry - né un tour : la popstar spiega perché : Never Really Over ha ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica nel primo weekend dal lancio, entrando in top10 su Spotify e iTunes, ma chi ha pensato che fosse l'inizio della nuova era discografica e dunque un antipasto del nuovo album di Katy Perry resterà deluso. La popstar californiana non sta lavorando ad un nuovo disco e non ha fatto piani in merito, semplicemente rilascerà dei brani quando riterrà che ne valga la pena. ...

Mercato Juventus – La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva sul prossimo allenatore che andrà ad ereditare la panchina di Massimiliano Allegri. Sono ore calde per il futuro di Maurizio Sarri, che a breve incontrerà il Chelsea per discutere della sua posizione alla guida dei 'Blues' dopo il trionfo in Europa League. Non sono però del tutto

La guerra è reale con Call of Duty Modern Warfare : il nuovo capitolo torna alle origini del mito? : Activision ha finalmente rotto gli indugi e annunciato il nuovo Call of Duty Modern Warfare. Una mossa ampiamente prevista da addetti ai lavori e semplici appassionati, che ora trova conferma ufficiale grazie ad un primo, esplosivo trailer del videogame bellico. Il video, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, non ci permette solo di dare uno sguardo a quest'ultima (re)interpretzione della saga FPS più celebre di tutti i tempi, ...

Testo e video di Never Really Over di Katy Perry - nel nuovo singolo amore e ossessione in un clima tropicale : La popstar californiana sembra essere tornata all'era discografica di Teenage Dream col nuovo singolo rilasciato il 31 maggio: Never Really Over di Katy Perry è un brano pop che racconta l'ossessione per un amore rispetto al quale sembra impossibile andare avanti, ma l'atmosfera è tutt'altro che drammatica, decisamente soft e quasi tropicale, perfettamente calzante al periodo estivo. La traccia è stata prodotta da DJ Zedd, con cui la Perry ...

Death Stranding/ Video - nuovo trailer del videogame : tra confusione e realtà : Death Stranding, nuovo trailer del Videogame: grande successo per quanto riguarda la Playstation, ma c'è anche un po' di confusione

Never Really Over è il nuovo singolo di Katy Perry - il primo da solista per dimenticare il flop di Witness : Dopo i rumors delle ultime settimane, arriva l'annuncio ufficiale del titolo e della data d'uscita del nuovo singolo di Katy Perry: la popstar sta per dare inizio alla nuova era discografica con un brano che - presumibilmente - anticipa un nuovo album di inediti, il successore del flop di vendite Witness. Confermando le voci che circolavano già in rete nell'ultima settimana, la popstar californiana ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo ...