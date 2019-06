Il mondo alla rovescia del calcio femminile

"Io - unico uomo al mondo a salire nella palla dorata di Verrocchio - mi godo la Firenze più bella" : “Ogni giorno salgono sulla Cupola 2.600 turisti: vengono da tutto il mondo per vedere questa bellezza”. Carlo Tacconi è un operaio e parla della Cupola del Brunelleschi della cattedrale di Santa Maria del Fiore, simbolo di Firenze. Un capolavoro mondiale. Ma ad avere accesso alla palla dorata del Verrocchio che la sovrasta, c’è un solo uomo al mondo: lui.A lui solo è concesso di vedere la bellezza ...

Dalla Mongolia fino a Panama - tutto per una panchina rifiutata in B : Giacomo Ratto - il portiere giramondo : Dopo aver rifiutato la panchina in Serie B per stare vicino alla propria ragazza, Giacomo Ratto ha iniziato un lungo viaggio che lo ha portato in giro per il mondo giramondo in campionati semi sconosciuti e categorie basse, da Malta fino a Panama, passando per Nicaragua, Fiji, Svizzera, Mongolia, Zimbabwe, Grecia e ora l’Islanda, dove gli otto gradi di ieri sono già un sollievo. Si chiama Giacomo Ratto e di professione fa il ...

David LaChapelle : "Isolatevi nella Natura e chiudete il mondo fuori. Non lasciatevi strumentalizzare dalla modernità" : All’improvviso un mare purificatore sommerge tutti ed è in questa rigenerazione nella Natura che l’uomo riesce a sentire la voce interiore che lo ricongiunge con il Divino. Questa meravigliosa immagine è frutto della mente di David LaChapelle, regista e fotografo statunitense, a Roma nella veste di presidente di giuria del Rufa Contest 2019, concorso ideato da Emanuele Cappelli che ha coinvolto intorno al tema della ...

Vela - Finali Coppa del mondo Marsiglia 2019 : prima giornata esaltante per l’Italia con Camboni - Tita-Banti e Albano in testa alla classifica! : Si apre nel migliore dei modi la settimana delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela per un’Italia molto competitiva e subito protagonista con le punte di diamante della spedizione fin dalle prime regate di qualificazione disputate a Marsiglia, in Francia. L’ultimo atto della Coppa del Mondo si disputa sullo stesso campo di regata delle Olimpiadi di Parigi 2024, con i migliori velisti delle dieci classi olimpiche che si sfidano in ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Rimini Wellness 2019 – Il mondo Freddy alla manifestazione italiana dedicata a fitness e benessere [GALLERY] : Il mondo Freddy al Rimini Wellness 2019 con uno spazio espositivo e di vendita di grande impatto Anche quest’anno Freddy riconferma la sua presenza a Rimini Wellness, la più grande manifestazione italiana dedicata al fitness e al benessere che quest’anno si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2019. Dopo il grandissimo successo delle scorse edizioni, Freddy ritorna a Rimini con uno spazio espositivo e di vendita di grande impatto, con ...

Filippetti : 'A Londra il mondo della finanza è convinto che Guardiola andrà alla Juventus' : In questi giorni si rincorrono diverse voci sul futuro allenatore della Juventus. Al momento ci sono due fazioni ben distinte: una che dà Maurizio Sarri come candidato numero uno per sostituire Massimiliano Allegri e la seconda che, invece, crede nell'ipotesi Pep Guardiola. Dunque, solo una volta che la Juve comunicherà ufficialmente il nome del nuovo tecnico si capirà chi avrà ragione. Nel frattempo le voci continuano a rincorrersi e molti ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Rande Gerber innamorato di Cindy Crawford : «Alla ragazza che ha reso il mio mondo più bello» : Cindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister CitiesCindy Crawford e famiglia alla première di Sister ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

L’allarme di Save the Children : “Infanzia negata a un bambino su 3 nel mondo” : L’infanzia è negata a 1 bambino su 3 al mondo (690 milioni di minori). In un anno 53 mila minori sono uccisi nelle aree in conflitto a causa delle violenze. La Repubblica Centrafricana è il Paese più a rischio per i minori, Singapore quello più a misura di bambino, l’Italia è all’ottava posizione. Sono alcuni dati che emergono dal nuovo rapporto di...

“Wolf call” - Baudry porta alla luce mondo segreto dei sottomarini : "Wolf Call - Minaccia in alto mare", il thriller con Omar Sy e Mathieu Kassovitz campione d'incassi in Francia, arriva nei cinema italiani il 13 giugno. A dirigere questo film adrenalinico, ambietato in gran parte in un sottomarino, che rivela i segreti, le tensioni, i conflitti diplomatici che si celano proprio nella profondità dei mari, c'è Antonin Baudry. Questo ex diplomatico francese, autore della graphic novel di grande successo ...

LIVE Tiro a segno - Coppa del mondo Monaco di Bavera 2019 in DIRETTA : Marco Suppini alla ricerca del pass olimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: in Germania Marco Suppini ha chiuso al secondo posto le eliminatorie ed è tra gli otto che si giocheranno il successo finale e tra i quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di ...

I fiumi di tutto il mondo inquinati dagli antibiotici! 300 volte superiore alla norma : A renderlo noto una ricerca dell'università di New York, presentata al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. Gli studiosi hanno analizzato le acque dei corsi d'acqua di 72 Paesi in 6 continenti e gli antibiotici sono stati trovati nel 65% dei siti monitorati. Gli scienziati hanno spedito in tutto il mondo 92 kit di prelievo, chiedendo a ricercatori locali di effettuare più campionamenti in diversi siti ...