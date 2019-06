Il M5s è alla ricerca di alleati a Strasburgo e sul tavolo c' è ancora l' ipotesi Farage

agi

(Di martedì 11 giugno 2019) Un accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigelper la formazione di un gruppo parlamentare acontinua a restare sul, anche se un'intesanon risulta. È quanto trapela da fonti del Movimento a Bruxelles, mentre i pentastellati continuano la difficiledi una 'famiglia' politica in Europa. L'di tenere in vita l'Efdd, (il gruppo die dei Cinque Stelle nella legislatura che sta per concludersi) è sulda diverse settimane, dopo che lo stesso politico britannico ha ufficializzato il suo 'no' all'ingresso dei 29 parlamentari del Brexit Party nel gruppo della destra sovranista di Matteo Salvini e Marine Le Pen. Ad oggi il M5S può contare su un solo alleato, il parlamentare croato di Zivi Zid, e continua a non trovare sponde all'Eurocamera dopo il doppio 'no' di Verdi e Conservatori arrivato nei giorni scorsi: se non riusciranno a ...

M5S_Baroni : Da non credere alla proprie orecchie. #Zingaretti lo ha detto veramente: '#Berlusconi è stato un grandissimo leader… - riotta : La resa di @luigidimaio @beppe_grillo alla guida politica di @matteosalvinimi per il governo Conte conferma la stor… - pietroraffa : #Scanzi:'#Lega e #M5s avevano poco in comune. Ma il #PD ha voluto mangiare i pop corn' Il PD ha fatto benissimo a… -