Il Google Play Store segnala anche in Italia la possibilità di scegliere servizi di

Google lancia il suo nuovo device : Nest - l'assistente con display : A Google Home mancava qualcosa, che si potesse vedere e toccare. Per questo l’assistente di Google per la casa diventa simile a un mini tablet amplificando il suo potenziale con tutte le funzionalità che un display touchscreen aggiunge all'assistente virtuale. Si chiama Google Nest ed è pronto ad essere commercializzato in Italia (in pre-ordine dal 6 maggio su Google Store e acquistabile dal 12 giugno prossimo su Google Store e presso i ...

Netflix prepara il campo per l’arrivo su Google Nest Hub e altri smart display : Netflix sta per arrivare su Google Nest Hub e sugli altri smart display dotati di Google Assistant: le conferme arrivano dalla pagina ufficiale dedicata all'assistente virtuale. L'articolo Netflix prepara il campo per l’arrivo su Google Nest Hub e altri smart display proviene da TuttoAndroid.

Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store : Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti. L'articolo Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Un mare di offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi Android : C'è un "mare" di offerte sul Play Store che riguarderanno app e giochi Android. Esiste forse un modo migliore per inaugurare la settimana? L'articolo Un mare di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

L'IA di Google DeepMind è ora in grado di giocare in modalità co-op multiplayer a Quake 3 Arena : L'IA Google DeepMind torna protagonista dopo alcune notizie che riportavano le sue imprese contro alcuni campioni di StarCraft 2. Ebbene, sembra che si siano fatti ulteriori passi in avanti con L'IA che ora è in grado di giocare in modalità co-op multiplayer a Quake 3 Arena.Come segnala Futurism, DeepMind ha preso parte a dei match in Quake 3 Arena ed è stata in grado di superare i compagni di team dal punto di vista delle performance, con tempi ...

Google Play Store non funziona : “Errore del server” - come comportarsi : Il Google Play Store è down per molti utenti, che non riescono a scaricare o aggiornare le applicazioni o addirittura navigare all'interno dell'app: le segnalazioni sono parecchie e si stanno moltiplicando. L'articolo Google Play Store non funziona: “Errore del server”, come comportarsi proviene da TuttoAndroid.

Playground è al momento indisponibile sulla fotocamera frontale dei Google Pixel 3a : Google comunque ha promesso che Playground verrà trasferito anche sulla fotocamera frontale dei Pixel 3a nelle prossime settimane L'articolo Playground è al momento indisponibile sulla fotocamera frontale dei Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google Play - rimosse false app di Trezor per criptovalute : Secondo i ricercatori Eset, venivano usate per rubare le credenziali di accesso ai wallet di monete virtuali

Google Pixel 4 avrà un foro nel display bello grosso : ecco come dovrebbe essere : Skinomi, che ha pubblicato un'immagine rendering di una pellicola protettiva pensata per il Google Pixel 4 e che ci mostra il suo presunto design frontale L'articolo Google Pixel 4 avrà un foro nel display bello grosso: ecco come dovrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store : Google ha apportato importanti aggiornamenti alle regole del Play Store nel tentativo di rendere l'ecosistema di applicazioni Android più sicuro per i bambini L'articolo Ecco come Google prova a rendere più sicuro il Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google vuole rendere il Play Store più sicuro - soprattutto per i bambini : Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori. L'articolo Google vuole rendere il Play Store più sicuro, soprattutto per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...

Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store : I ricercatori ESET hanno smascherato un'app che si fingeva un portafoglio di criptovaluta Trezor: prima di essere eliminata è stata scaricata più di mille volte dal Google Play Store. L'articolo Disinstallate subito questa finta app presente sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratuiti) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Quante offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi proviene da TuttoAndroid.