Il futuro della musica in Italia non è la trap | come il futuro dello sport non è il

Nel futuro intese contrattuali tra i colossi della rete e gli editori dell'informazione : Dagli Stati Uniti rimbalza una notizia destinata a rinfocolare le polemiche sul rapporto, ancora squilibrato, tra i colossi del web e i produttori di informazioni giornalistiche.Il 40% dei click di Google arriva dalle notizie. Nel 2018 il gigante di Mountain View ha guadagnato almeno 4,7 miliardi di dollari grazie alle notizie pubblicate su Google News.La stima arriva da uno studio della News Media Alliance, l’alleanza che raggruppa gli ...

Istruzione - nella fotografia della Ue un’Italia che brucia il suo futuro : Capitale umano, Istruzione, competenze. Nelle 14 cartelle di analisi e “raccomandazioni” del Consiglio Ue che possono aprire la porta per l'Italia alla procedura d'infrazione per violazione delle regole su deficit e debito, i paragrafi 19 e 20 mettono a nudo lo stato di un Paese che brucia il suo futuro...

Squadra sciolta e futuro incerto - ci pensa… Cedella Marley a salvare la Giamaica : la pazza storia delle ‘Reggae Girlz’ : La figlia di Bob Marley ha salvato la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, permettendole di qualificarsi ai Mondiali in Francia Una storia bellissima, di quelle che esaltano lo sport e i suoi valori. Protagonista è la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, riuscita a qualificarsi per la prima volta ai Mondiali, prima Squadra dei Caraibi a riuscirci. AFP/Lapresse Un risultato ottenuto partendo dal nulla, visto che dopo la mancata ...

Verratti dal ritiro della Nazionale : l’addio di Buffon - il futuro ed il caso Neymar : “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani dell’ufficialità dell’addio di Gigi Buffon. “Giocatori come lui devono decidere loro quando smettere e intraprendere una nuova esperienza -aggiunge Verratti in ...

Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo - le parole di Paratici sul futuro allenatore della Juventus - i candidati al ruolo di ds della Fiorentina : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. IL Milan DI Giampaolo – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal ...

Il futuro della tonnara di Favignana dipende da una bega politica : Il rilancio della tonnara di Favignana rischia di fallire ma soprattutto di finire al centro delle beghe politiche interne al centrodestra. Così sull'isoletta siciliana in cui la Lega ha registrato un exploit di voti, un investimento da 700 mila euro potrebbe evaporare a causa di un decreto firmato proprio da un sottosegretario leghista che adesso si dice pronto a trovare una soluzione. In molti negli ultimi anni avevano creduto nella ...

Juventus – Dall’Inghilterra l’indiscrezione : a Baku un incontro sul futuro di Sarri - la proposta della Juventus : A Baku l’incontro tra Buck e Agnelli: l’argomento principale il futuro di Maurizio Sarri, la proposta della Juventus incontro tra il presidente del Chelsea Bruce Buck e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli a Baku. L’argomento del colloquio tra i due potrebbe essere il futuro del tecnico toscano Maurizio Sarri, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun. I due si trovano entrambi nella capitale azera per la ...

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

Partita del Cuore – Chiellini tra futuro e gaffe : “spero che Allegri perda oggi! Ah è allenatore della mia squadra?” [VIDEO] : Giorgio Chiellini, il futuro allenatore della Juventus e la gaffe prima di scendere in campo allo Stadium per la Partita del Cuore E’ andata in scena ieri la Partita del Cuore 2019: all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e Vettel hanno sfidato Chiellini, Buffon e la nazionale cantanti. La sfida sarà trasmessa questa sera sulle reti Rai, ma sui social è già stato svelata qualche simpatica scenetta. Marco ...

Il futuro di The Big Bang Theory è Young Sheldon : il punto della situazione su spin-off e sequel : Dopo dodici stagioni, The Big Bang Theory ha congedato il pubblico con un finale emozionante che ha celebrato l'amicizia, vero cuore pulsante della longeva serie CBS. Dire addio a Sheldon, Leonard, Penny e al resto del gruppo è stato difficile, ma questo non segna la fine dell'universo di The Big Bang Theory. Pur avendo chiuso i battenti, i vertici della CBS hanno dichiarato di essere aperti a potenziali show legati al franchise originale. Ne ...

Bologna - Saputo fa il punto sul futuro della panchina : le ultime sul caso Mihajlovic : Bologna, Joe Saputo ha parlato in conferenza stampa rivelando anche le ultime novità in merito al futuro di Mihajlovic “In questo momento non posso dire se ci saranno cambiamenti in ambito dirigenziale. Sicuramente come società dobbiamo migliorare in maniera globale. La soddisfazione degli ultimi mesi non ci deve far dimenticare la sofferenza di inizio stagione. Ora è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Voglio mantenere ...

Fiorentina - i Della Valle convocano per lunedì un CdA urgente sul futuro [DETTAGLI] : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione“. Possibile a questo punto che sia imminente la svolta societaria con il passaggio di proprietà dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, al magnate italo-americano Rocco Commisso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

Perché Netflix tarda su Lucifer 5? Il futuro della serie è top secret - ma sarebbe diabolico non rinnovarla : Mentre la quarta stagione festeggia la terza settimana di presenza su Netflix, il futuro di Lucifer 5 è ancora top secret. I network americani hanno iniziato a stilare la lista di serie che torneranno nella prossima stagione televisiva, ma le mosse dei colossi di streaming non sono ancora state rivelate. Perciò la preoccupazione dei fan è alle stelle. Negli ultimi mesi, Netflix ha dato spettacolo cancellando una miriade di show, a cominciare ...