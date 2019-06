Il decreto sicurezza bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri

Sicurezza - via libera al decreto "bis" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto Sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già...

decreto sicurezza bis - il consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Decreto Sicurezza bis. Subito dopo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini sono scesi in sala stampa per illustrare i contenuti del provvedimento. L'articolo Decreto Sicurezza bis, il consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tregua Salvini-Di Maio : "Il governo va avanti" | Oggi il Cdm con il decreto sicurezza bis : Nella serata di lunedì l'incontro tra il premier Conte e i due vicepremier. Salvini: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

Tra migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Tav - flat tax - Rixi - decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Il testo del decreto sicurezza bis : Il Viminale ha varato il testo nuovo del Dl Sicurezza, che potrebbe essere discusso in Consiglio dei ministri questo giovedì: nella nuova versione viene specificato che le decisioni prese dal ministero in merito allo stop alle navi che transitano in acque italiane vengono prese in collaborazione con i ministeri della Difesa e dei Trasporti, dopo aver consultato anche il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Tutte le critiche al decreto sicurezza bis : Perché la misura voluta dal ministro Matteo Salvini fa discutere ed è contestato sia dagli esperti sia da alcuni politici. Leggi

Giuseppe Conte - la bomba di Paolo Becchi : "decreto sicurezza - mossa sporca al Quirinale?" : Al rintocco del mezzodì ieri il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, a colloquio col capo dello Stato. Il motivo è il famoso Decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini, soprattutto in vista del voto del 26 maggio. Un voto che riguarda non solo il ri

È stato rimandato alla settimana prossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

Conte e (poi) Salvini salgono al Quirinale E il decreto Sicurezza slitta a dopo il voto : Il capo del governo: nessuna censura preventiva dal presidente. Scontro Lega-M5S sull’abuso d’ufficio

decreto sicurezza bis dopo il voto L'asse Conte-Colle mette ko Salvini : Sconfitta di Matteo Salvini a pochissimi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte scende in sala stampa a Palazzo Chigi e annuncia che i due decreti tanto attesi, quello Sicurezza bis e quello Famiglia, sono stati rimandati alla... Segui su affaritaliani.it