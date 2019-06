Il Consiglio dei ministri approva il Decreto sicurezza bis | stretta sulle manifestazioni

Decreto Sicurezza bis - via libera nel primo Consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis - approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora. "Nel contrasto ai trafficanti di esseri umani potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorendo allo strumento delle intercettazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita al Consiglio ...

Decreto sicurezza bis - il Consiglio dei ministri approva il provvedimento voluto da Salvini : Il Consiglio dei ministri ha approvato, dopo settimane di rinvii, il Decreto sicurezza bis, fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il via libera è arrivato dopo un vertice di quasi due ore. "Habemus decretum", esulta lo stesso Salvini in conferenza stampa: "È un passo in avanti per la sicurezza del Paese".Continua a leggere

Il decreto sicurezza bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora.

Decreto Sicurezza bis - il Consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Decreto Sicurezza bis. Subito dopo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini sono scesi in sala stampa per illustrare i contenuti del provvedimento. L'articolo Decreto Sicurezza bis, il consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bus dirottato a San Donato - in Consiglio dei ministri la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy e Adam : Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per il pomeriggioci sarà anche la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali ai due giovani eroi del bus dirottato a San Donato Milanese il 20 marzo scorso: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema. “Con il loro coraggioso comportamento erano riusciti a sventare il 20 marzo scorso il tentativo di dirottamento dello scuolabus”, ...

Finanziamento dei partiti - il Consiglio d’Europa contro la Germania : “Non raggiunge gli standard” : In Germania il sistema di controllo del Finanziamento dei partiti “non raggiunge gli standard europei”, e in questi ultimi 9 anni e mezzo “è chiaramente mancata la volontà politica di migliorare le regole” come raccomandato dall’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa (Greco). È il giudizio espresso dallo stesso organo nell’ultima valutazione sulle misure prese in Germania per rendere più trasparente il ...

Autonomie regionali - Matteo Salvini : “Prima dell’estate il Consiglio dei ministri darà l’ok” : "Prima dell'inizio dell'estate", è questo il termine massimo per Matteo Salvini per avere l'ok del Consiglio dei ministri alle Autonomie regionali, che poi andrebbero in Commissione. Intervistato da Affaritaliani.it, il leader della Lega ha spiegato che "il progetto è pronto e di tempo se n'è perso già abbastanza".

Salvini non va al Consiglio dei Ministri. Ecco perché… : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non andrà al Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 15.30. In molti pensano che questa possa essere una scelta per destabilizzare ancora di più il Governo. Il caso Rixi ha scosso ulteriormente la situazione a Palazzo Chigi, nonostante lo stesso Salvini abbia subito accettato le dimissioni del viceministro alle Infrastrutture. Eppure la motivazione addotto dal leader leghista per giustificare ...

Incarichi dirigenziali : criticità dello schema di Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri : A cura dell’Avv. Enrica Guerriero criticità dello schema di Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri DIP 018185 P-4.4.11 del 10.4.2019 sul conferimento degli Incarichi dirigenziali E’ principio fondamentale ed inderogabile dell’ordinamento giuridico, essendo riflesso di diritti costituzionalmente garantiti, che l’accesso alla Dirigenza pubblica avvenga tramite il concorso pubblico. Il principio è stato affermato dalla ...

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato dopo l’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».

È stato rimandato alla settimana prossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

Consiglio dei ministri rinviato a dopo le europee : slittano i decreti sicurezza bis e famiglia : Niente da fare, Consiglio dei ministri rinviato. dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è lo stesso presidente del Consiglio a spiegare ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che i tempi non sono maturi: «Abbiamo convenuto che è complicato tenere un Consiglio dei ministri prima d...

Governo - Conte : “In Consiglio dei ministri clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...