ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Su Radio Marte Raffaele Auriemma ha dato alcune spiegazioni relative aldi Hirving. Ildel messicano, che il Psv valuta 50 milioni di euro, non è completamente di proprietà del club olandese. Il Psv ne detiene una larga parte, ma il resto è di appannaggio dei vecchi procuratori messicani del calciatore e di Marcel Brands, ex Ceo del Psv e attuale dirigente dell’Everton. “Il Napoli vorrebbe anche accontentare Carlo Ancelotti, ma c’è ildeidi immagine che appartengono ai vecchi agenti di”. Secondo Auriemma, dunque, non ci sarebbe già un accordo, tra il club di De Laurentiis e il calciatotre: l’offerta fatta dal Napoli non è sufficiente, anche se ci si può ragionare. “Il Psv valuta il40-50 milioni ed è Carlo Ancelotti a spingere per lui. Il tecnico si è innamorato didurante gli ultimi Mondiali in Russia, quando ha ...

napolista : Il cartellino di Lozano non è tutto del Psv. Il problema sono i diritti d’immagine Lo ha dichiarato Raffaele Auriem… - SiamoPartenopei : Radio Marte - Intrigo Lozano: parte del cartellino ed i diritti d'immagine in mano agli ex agenti - tuttonapoli : Radio Marte - Intrigo Lozano: parte del cartellino ed i diritti d'immagine in mano agli ex agenti -