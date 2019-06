Il capo dei partito Laburista israeliano | Avi Gabbay | ha annunciato le sue dimissioni

Angolo libri; Mauro Berruto - l’uomo dei capolavori : Mauro Berruto é uno e trino.Mauro Berruto é tante persone in un unico corpo.Mauro Berruto é l’esempio di come se si sa usare il cervello non si hanno limiti, in nessun campo e in nessuna disciplina.Berruto é stato commissario tecnico della nazionale italiana maschile di pallavolo, vincendo un bronzo olimpico a Londra 2012; é stato amministratore delegato della Scuola Holden di Torino; é attualmente direttore tecnico della nazionale ...

Magistrati indagati - gli incontri notturni di Palamara con Lotti&Co. per pilotare le nomine dei procuratori capo : Molto spesso in albergo, qualche volta a casa della sorella di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia nei governi Pd. Tanti incontri, almeno tre documentati, specie dal 7 al 16 maggio. Sempre di notte, sempre gli stessi, per decidere a tavolino le nomine dei procuratori capi, spostando voti all’interno del Csm con l’obiettivo di individuare ed eleggere Magistrati controllabili politicamente. Il capotavola è Luca Palamara, ...

Cos’è questa storia dei “minibot” - da capo : Cosa sono, quali sono le critiche, cosa dice la mozione parlamentare che li ha riportati in auge e perché il PD l'ha votata (pentendosene)

Fiumicino - sui muri i capolavori dei pittori contro le svastiche : Nuovo colpo di scena a Fiumicino nella "messaggistica" di Street Art ad opera di anonimi, comparsa in città

M5S - a Di Maio l'80% dei voti : gli iscritti lo vogliono ancora capo politico : Con l'80% dei voti, quasi 45.000 in tutto, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno confermato la fiducia a Di Maio come capo politico del Movimento. È stata una lunga giornata quella del Vice Premier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che aveva rimesso agli iscritti il suo ruolo di capo del M5S all'indomani della sconfitta elettorale alle consultazioni europee. Alcune fratture interne al Movimento, con l'ombra di Alessandro Di Battista che ...

Plastica e collisioni killer dei cetacei : emergenza capodogli nel Mediterraneo : Sale a sei il numero dei cetacei trovati spiaggiati quest’anno lungo le coste italiane. Questa volta il ritrovamento di un capodoglio è avvenuto a Marina di Alberese, nelle acque toscane del Santuario dei cetacei, area che dovrebbe essere una casa sicura per balene, capodogli e delfini ma è protetto solo sulla carta. Attualmente, si stimano non più di 2500 individui maturi di capodoglio in tutto il Mediterraneo tutti inclusi in una sola ...

M5s - si dimette il capo dei senatori Primo Di Nicola : Luigi Di Maio ufficialmente sotto assedio : Cadono le prime stelle. Dopo la batosta alle elezioni Europee, ecco il Primo grillino che rimette il suo mandato. Si tratta di Primo Di Nicola, vicepresidente del gruppo al Senato del M5s. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook: "Una decisione che ritengo necessaria - scrive - non solo alla l

Ciccarelli - il capo ultrà dei Viking - è sorvegliato speciale : La divisione anticrimine della Questura di Milano ha diramato un comunicato in cui segnala che è stata applicata la sorveglianza speciale a Nino Ciccarelli, il leader dei Viking, uno dei sottogruppi della Curva B interista è stato arrestato a gennaio per gli scontri avvenuti il 26 dicembre del 2018 in occasione di Inter- Napoli,in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Già destinatario di 8 Daspo, ha precedenti penali che risalgono agli anni ...

Elezioni Europee : i DATI di affluenza nazionale e dei capoluoghi di Regione alle 12 : In occasione delle Elezioni Europee in Italia alle ore 12 ha votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe Elezioni del 2014 (16,66%): lo ha reso noto il sito del Ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). Elezioni Europee: affluenza alle ore 12 nei capoluoghi di ...