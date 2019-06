Il Bologna si fa avanti per Roberto Inglese

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Corriere dello Sport parla di un’offerta delper, che non sarà riscattato dal Parma, pur avendo concluso una buona stagione. Il Napoli vuole 25 milioni e non intende trattare anche se magari cambierà idea in vista della nuova offerta, anche perché il mercato del centrsi allarga. Su di lui c’è anche l’interesse dell’Atalanta, che vuole rinforzare il reparto offensivo in vista della Champions. Tra i due club è in corso un sondaggio che si inserisce nella trattativa del Napoli per Zapata, ma ancora non c’è niente di certo. L’Atalanta, comunque, non vuole spendere una cifra troppo alta. L'articolo Ilsi faperilNapolista.

