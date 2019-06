Il baratto amministrativo | lavori socialmente utili per pagare meno tasse

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Anche la Regione Liguria ha deciso di inaugurare l’Albo del, il che vuol dire che i Comuni possono offrire ai cittadini riduzioni oppure esenzioni per specifici tributi, in cambio di progetti di pubblicatà: «Ogni singolo ente territoriale», ha spiegato l’assessore Stefano Mai, «potrà iscriversi all’Albo in Regione e definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di “partenariato sociale”, sulla base di progetti presentati da singoli cittadini o associati». E così i cittadini in difficoltà, attraverso la pulizia delle strade e la manutenzione di aree verdi, la rimessa a posto di spazi pubblici o l’organizzazione di iniziative culturali di vario genere, potranno avere «uno sconto» sullelocali non pagate (Imu, Tasi o Tari che sia) e sgravarsi così del debito con la pubblica amministrazione. A prevederlo è stato il decreto ...

palermo24h : Brolo – Il movimento politico Oltre, propone l’istituzione del baratto amministrativo - Jerritalia : Gela: «Baratto amministrativo, a Gela si può». L'associazione Konsumer, con il coordinatore cittadino Stefano Sce… - Jerritalia : «Baratto amministrativo, a Gela si può». L'associazione Konsumer, attraverso il coordinatore cittadino Stefano Sce… -