I due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato

Rivoli. Incidente in Tangenziale : morti una ragazza e due ragazzi : Drammatico Incidente stradale in Tangenziale a Rivoli nel Torinese. L’impatto mortale è avvenuto all’altezza di Sito, in direzione Corso Allamano.

Violenza sessuale su due ragazzine : arrestato un giovane di 29 anni : L'uomo, dipendente del settore agricolo, pakistano e regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della...

Maxi rissa dopo avances a figlia : padre accoltella due ragazzi - arrestato : Roma – Un apprezzamento alla figlia 15enne. Questa la scintilla che a Roma ha innescato una Maxi rissa, ieri verso le 17, in piazzale della stazione del Lido a Ostia. A reagire il padre della minore, un romano di 38 anni, venuto alle mani con altre sei persone. La furiosa discussione e’ terminata con due coltellate sferrate dal papa’ a due ragazzi di 19 e 20 anni. Nelle scorse ore i Carabinieri di Ostia hanno arrestato tutti i ...

Foggia - una transessuale rifiuta di fare un’orgia e viene pestata da una banda di quattro ragazzi - tra cui due minorenni : Si era rifiutata di prestarsi a un’orgia, allora l’hanno inseguita e picchiata, ancora e ancora, tentando di derubarla, finché uno sconosciuto non è intervenuto da un balcone. La vittima è una transessuale di Foggia. Gli aggressori sono quattro ragazzi, due dei quali minorenni, che ora si trovano agli arresti per tentata rapina e lesioni personali aggravate. I due maggiorenni, di 20 e 21 anni, sono portati in carcere, mentre i due ...

Incidente choc in Regno Unito! Morti due ragazzini di 13 e 14 anni - feriti altri quattro bimbi : I fatti sono avvenuti questa mattina, intorno alle 7.30, a Sheffield. La dinamica dell'Incidente è ancora poco chiara. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso delle giovani vittime. Le giovani vittime, di 13 e 14 anni, sono deceduti dopo essere stati ricoverati in ospedale, ha dichiarato la polizia del South Yorkshire. Nell’Incidente sono rimasti feriti anche altri quattro bambini: uno di sette mesi e altri tre di 3, 10 e 11 ...

Modena - a 200 all'ora si filmano su Facebook | due ragazzi muoiono nello schianto : Due ragazzi sono morti sull'A1 tra Modena Nord e Modena Sud, mentre andavano a una festa di musica techno. "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi,siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto andiamo"

Andavano a un addio al celibato in Spagna! Schianto in A8 - morti due ragazzi di Trento : Sono due ragazzi trentini le vittime del tragico incidente stradale avvenuto all’alba di mercoledì sull'autostrada A8. Si chiamavano Maykoll Calcinardi e Andrea Selis e avevano rispettivamente ventinove e ventuno anni. I due amici insieme ad altri due ragazzi erano diretti all’aeroporto di Milano Malpensa perché dovevano prendere un volo per la Spagna dove li attendeva un addio al celibato. --Secondo quanto emerso dai rilievi della Polizia ...

Omicidio Partenza a Modica - concessa la messa alla prova ai due ragazzi : E' stata concessa la messa alla prova per i due ragazzi che picchiarono a morte un anziano a Modica nel gennaio del 2017

"I negri non si siedono qui". Bullizzato sullo scuolabus da due ragazzine a Treviso : “I negri si siedono davanti, i bianchi dietro”, poi schiaffi e spinte. La vittima è un bambino italo senegalese di 11 anni, le bulle: due ragazzine più grandi. Il tutto su uno scuolabus in provincia di Treviso. A denunciarlo la mamma dell'undicenne sulla pagina Facebook Cara Italia, che promuove l’integrazione. Nel lungo post spiega: “Mio figlio ha detto che non si è difeso sennò ...

due ragazzi di 24 anni trovati morti nella loro casa : “omicidio-suicidio” : Due studenti della Texas State University, entrambi di 24 anni, sono stati trovai morti nella loro casa. A dare la notizia attraverso il proprio sito internet è stato il Dipartimento di Polizia di San Marco. Secondo quanto riportato da People, i due vivano insieme a San Marco, vicino ad Austin ed erano molto amici. Matthew Pfluger e Connor Shannon sono stati trovati morti lo scorso cinque maggio da un loro amico. Secondo la autorità “si ...

Londra - presentato il Royal Baby! Meghan raggiante : “ho i due ragazzi più belli del mondo” [VIDEO] : presentato ai media di tutto il mondo il Royal Baby, l’ultimo arrivato nella Famiglia Reale britannica: il principe Harry e la moglie Meghan felicissmi Il suo nome non è ancora stato scelto, o forse non è stato intercettato dai giornali di gossip britannici, ma il Royal Baby è già una vera star. Il nuovo arrivato nella Famiglia Reale britannica è stato presentato quest’oggi ai media di tutto il mondo, presso il castello di ...

Denver - sparatoria in una scuola con 1.850 ragazzi. Morto un 18enne e 8 feriti. Fermati due studenti : Uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due in modo grave. È questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta alla scuola privata Stem School di Highland Ranch, nei sobborghi di Denver, Colorado, a pochi chilometri dalla Columbine High School, tristemente nota per la strage del 1999 dove morirono 12 ragazzi per mano di alcuni loro compagni. La polizia ha fermato due persone, un ragazzo di 18 anni e un minorenne ...

Treviso : Castelfranco - due ragazzine in gravi condizioni in ospedale per antidepressivi : Treviso, 7 mag. (AdnKronos) - Due ragazze di origine moldava, di 16 e 17 anni, sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi dai sanitari del Suem chiamati dal padre di una delle due. Entrambe avrebbero assunto farmaci antid

Le Iene - Elettra Lamborghini becca due ragazzi su Tinder : umiliata - come si fa scaricare : È il turno di Elettra Lamborghini per il settimo agguato su Tinder, l'app per incontri, organizzato dalle Iene. La giudice di The Voice ha catturato tre vittime, una però si è dileguata prima del tempo: "Scusa ma sei stata troppo vaga - ha scritto alla cantante in un messaggio - ho paura che sia un'