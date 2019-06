Grillo | “i giornalisti sono dei mediocri”

lineapress

(Di martedì 11 giugno 2019) Non dei media, ma dei mediocri. Beppetorna ad attaccare i. Il problema, a suo dire, è che non si riesce ad avere uno scambio tranquillo… Tutta colpa deiche non parlano di cose che siano importanti per il Paese, come ad esempio la transizione energetica: uno degli argomenti preferiti da Beppe. “E’ possibile che non riusciamo ad avere uno scambio tranquillo, normale con l’informazione, parlare di cose che siano importanti per il Paese come la transizione energetica, la desertificazione delle citta’? Voi continuate a parlare di cazzate”. Cosi’ Beppesi e’ rivolto nei confronti dell’inviato di ‘Povera Patria’ Alessandro Poggi che lo ha intercettato nel fine settimana a Marina di Bibbona. Poi rincara la dose affermando che parte dell’ignoranza delle persone è da imputare ...

