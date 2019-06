Greenpeace | la produzione industriale di materie prime agricole sta distruggendo le

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) “Tra il 2010 e il 2020 almeno 50 milioni di ettari di foresta, un’area delle dimensioni della Spagna, saranno stati distrutti per fare spazio alladi“: questo è quanto emerge da “Conto alla rovescia verso l’estinzione”, rapporto diffuso oggi dain occasione del vertice mondiale del Consumer Goods Forum (CGF), in corso a Vancouver, che riunisce le principali multinazionali del settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e Unilever. “Nel 2010 i membri del CGF si erano impegnati a porre fine alla deforestazione entro il 2020 attraverso “l’approvvigionamento responsabile” dicome carne, soia e olio di palma. Ma il 2020 è alle porte e ancora non sembrano esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi,” si spiega in una nota. “L’ottanta per cento della ...

