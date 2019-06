Graziano Mesina scarcerato | ispettori in Sardegna per mancato deposito delle motivazioni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono attesi a Cagliari nei prossimi giorni – come riporta il quotidiano La Nuova– glidel ministero della Giustizia per chiarire le cause deldella sentenza di secondo grado per, l’ex primula rossa del banditismo sardo, ritornato libero dopo una condanna a 30 anni di carcere, anche se lui si è sempre professato innocente. A 77 anni,, è, infatti, rientrato nella “sua” Orgosolo (Nuoro)., in carcere dal giugno del 2013 per traffico internazionale di droga, l’anno scorso al processo d’appello a Cagliari era stato condannato a 30 anni di carcere, ma è statoper decorrenza dei termini: ledella sentenza, infatti, non sono ancora state depositate.: sentenza di condanna a 30 anni non ...

