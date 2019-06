Grande Fratello Barbara D’Urso | ‘cosa’ compare nella foto con Martina Nasoni Ed è

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019)è la vincitrice del16. La giovane ternana, ‘musa’ ispiratrice della canzone ‘La ragazza col cuore di latta’ che Irama ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il pubblico che con il televoto ha scelto lei come ‘regina’ di questa edizione del reality condotto dad’Urso su Canale 5. Ieri sera il momento della verità dopo nove settimaneCasa. Secondo classificato Enrico Contarin.notte è arrivato anche un post del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con tanto didella vincitrice. “E anche quest’anno è andata! – ha scritto Salvini – Ilcome la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”. ( dopo la) Senza dubbio la protagonista di questa edizione del...

