Grande Fratello 2019 | la finale | Vince Martina Nasoni | Enrico Contarin secondo Gianmarco

Grande Fratello 16 – Decima puntata di lunedì 10 giugno 2019 – La Finale. Terzo Gianmarco - secondo Enrico. Vince Martina Nasoni. : Decima e ultima puntata, attesissima finale, con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Il reality ha ottenuto buoni ascolti, decisamente maggiori rispetto all’ultima Isola dei famosi, pressapoco uguali alla molto più […] L'articolo Grande Fratello 16 – ...

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 : La ragazza di latta di Irama ha battuto Francesca de Andrè (e non solo) : Un altro programma tv ha chiuso i battenti in vista dell'estate ma tutto è già pronto per la prossima, confermatissima stagione. Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 lasciandosi alle spalle la casa di Cinecittà che per oltre due mesi l'ha vista innamorarsi, sbroccare, sorridere con i suoi compagni ma anche litigare soprattutto con Francesca de Andrè. Proprio quest'ultima è stata ancora protagonista del programma ieri sera sin dalla ...

Grande Fratello - dopo la finale arriva il tweet di Salvini : "Come si può stare senza tutti questi mesi?" : Matteo Salvini ribadisce la passione per il Grande Fratello e non rinuncia al tweet di fine stagione, pochi istanti dopo l’incoronazione di Martina Nasoni. Grande Fratello 16, la vincitrice è Martina Nasoni La 21enne si aggiudica il montepremi di 100.000 euro prosegui la letturaGrande Fratello, dopo la finale arriva il tweet di Salvini: "Come si può stare senza tutti questi mesi?" ...

Grande Fratello 2019 - La Finale : Vince Martina Nasoni! : Grande Fratello 2019, La Finale: Scontro al vetriolo tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Enrica e Francesca vengono eliminate. Litigio furioso tra la De Andrè e Mila Suarez. Al televoto, Martina batte Daniele. Martina Nasoni si proclama vincitrice del Grande Fratello 16. Enrico Contarin secondo classificato. Grande Fratello 2019, La Finale: Taylor Mega entra nella casa per chiarire con Francesca De Andrè. Neanche l’intervento di Gennaro ...

Grande Fratello - ultima puntata : vince Martina davanti ad Enrico e Gianmarco : Dopo più di due mesi di programmazione è calato il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5, con una finale ricca di emozioni e sorprese. Lunedì 10 giugno, infatti, è andata in onda su Canale 5 l'ultima diretta serale del reality in cui è stata proclamata come vincitrice di questa edizione Martina Nasoni, la "ragazza dal cuore di latta". Taylor Mega rientra nella casa La finale del GF 16 ha avuto inizio con una ...

Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti e conferma il Grande Fratello per il 2020 : Barbara d’Urso tornerà a condurre il Grande Fratello anche il prossimo anno Il Grande Fratello 17 si farà. Ad annunciarlo Barbara d’Urso, nel corso della finale della sedicesima edizione, che ha incoronato vincitrice Martina Nasoni, conosciuta ai più con l’appellativo di Ragazza con il cuore di latta. Barbarella, pochi minuti prima di salutare il suo […] L'articolo Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti e conferma ...

