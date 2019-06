Grande Fratello 16 | Martina Nasoni ringrazia | Sono strafelice

blogo

(Di martedì 11 giugno 2019) ", grazie a tutti!". Con queste poche ma efficaci parolehato il pubblico per il suo trionfo nella sedicesima edizione del, per il secondo anno consecutivo condotto da Barbara d'Urso.La vincitrice del padre di tutti i reality ha fatto la foto di rito con la conduttrice, che ieri ha esordito nella finale con un travestimento in stile Freddie Mercury, indimenticato frontman dei Queen. La ragazza invece è colei che ha ispirato Irama per la canzone La ragazza con il cuore di latta, che il vincitore di Amici ha portato sul palco dell'Ariston.16,: "" 11 giugno 2019 12:37.

