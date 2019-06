Grande Fratello 16 | le prime parole della vincitrice Martina | ' Sono strafelice'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) A poche ore dalla proclamazione, ladel16,Nasoni ha trovato il tempo di ringraziare i telespettatori che hanno votato per lei, permettendole di arrivare alla vittoria finale ed aggiudicarsi il premio da 100 mila euro. Con un selfie su Instagram, la ‘ragazza con il cuore di latta’ ha espresso tutta la sua felicità per un risultato insperato e che l’ha vista battere al televoto finale Enrico Contarin. Terzo posto per Gianmarco Onestini mentre il favoritovigilia Gennaro si è dovuto accontentarequinta posizione. Un’edizione ricca di polemiche che ha visto la vittoria di una ragazza semplice e positiva, molto apprezzata anche dall'opinionista Cristiano Malgioglio. GF 16, la: ', grazie a tutti' Lasedicesima edizione delNasoni, la 21enne di Terni che ha battuto al ...

