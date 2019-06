Golf – US Open | gli azzurri Francesco Molinari e Paratore tra i protagonisti del terzo

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) A Pebble Beach, in California, sfida tra l’élite mondiale nella 119ª edizione del torneo. Koepka, leader del world ranking, punta altitolo di fila, Woods insegue il poker di successi L’élite mondiale si sfida nella 119ª edizione dell’USmajor 2019 in programma dal 13 al 16 giugno sul percorso del Pebble BeachLinks, di Pebble Beach in California.e Renatosaranno tra idi un evento super che metterà in palio non solo il titolo, ma anche la leadership mondiale. “Chicco”, tornato numero sei del world ranking, come nel precedente PGA Championship, giocherà i primi due round al fianco di Brooks Koepka, numero uno e vincitore delle edizioni 2017 e 2018 della competizione. Al loro fianco pure il dilettante norvegese Viktor Hovland. Debutto in un major per, che ha staccato il pass per l’America nella ...

