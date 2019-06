Golf | US Open 2019 | il percorso e le 18 buche ai raggi X Alla scoperta del leggendario

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy firma un ultimo giro stellare e conquista per distacco il Canadian Open : Si è concluso nella notte italiana il quarto ed ultimo giro del RBC Canadian Open 2019, ultimo appuntamento del PGA Tour prima dello US Open della prossima settimana. Il circuito Golfistico statunitense ha fatto tappa presso il Golf and Country Club di Hamilton, Ontario (Canada), dove diverse stelle del panorama internazionale si presentavano con lo scopo di trovare fiducia in vista del terzo Major della stagione. Dopo tre giornate all’insegna ...

Golf - US Open 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Terzo Major della stagione di Golf in arrivo a Pebble Beach, in California: su uno dei percorsi storici d’America torna lo US Open, l’anno scorso vinto dall’attuale numero 1 del mondo, Brooks Koepka. Tutti i grandi del Golf mondiale sono presenti in questo che, per lungo tempo, è stato il secondo dei quattro tornei maggiori in ordine di calendario. Quest’anno lo spostamento del PGA Championship a maggio ha creato una ...

Golf - PGA Tour 2019 : McIlroy - Simpson e Kuchar guidano la furiosa lotta per vincere il Canadian Open dopo tre giri : E’ una battaglia furiosa, quella per la leadership del Canadian Open a un giro dal termine. Al comando del torneo canadese, infatti, ci sono tre uomini, tutti a -13: si tratta del nordirlandese Rory McIlroy e degli americani Webb Simpson e Matt Kuchar. In particolare, McIlroy è protagonista di un giro in -6 che lo riporta prepotentemente alla ribalta: resta da capire se è un segnale da tenere in considerazione in proiezione US Open, visto ...

Golf – Open St. Francois Guadeloupe : trionfa Edoardo Raffaele Lipparelli : Edoardo Raffaele Lipparelli trionfa nell’Open St. Francois Guadeloupe: secondo posto per un altro azzurro, Giulio Castagnara Continua la grande stagione azzurra. E’ stato Edoardo Raffaele Lipparelli a cogliere il quindicesimo successo dell’anno in campo internazionale (otto dei pro e sette dei dilettanti) imponendosi con 201 (66 68 67, -12) colpi nell’Open de St François Guadeloupe, evento dell’Alps Tour disputato sul percorso del ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Brown e Matt Kuchar appaiati al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour continuano a sfidarsi a suon di birdie nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco torna a dar vita alla storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Al termine dei primi due round troviamo al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keagan Bradley subito al comando dell’RBC Canadian Open : I protagonisti del PGA Tour si trovano in Canada per darsi battaglia nell’RBC Canadian Open (montepremi 7,6 milioni di dollari). La primavera del circuito professionistico più ricco continua con una storica kermesse nata nel 1904, interrotta soltanto durante le grandi guerre. Il Canadian Open è dunque il terzo torneo con la maggior continuità dopo The Open Championship e gli U.S. Open. Tornando ai giorni nostri al termine del primo round ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka - Dustin Johnson e Rory McIlroy tra i protagonisti del Canadian Open : Non si ferma il Golf, così come il PGA Tour, che fa tappa ad Ancaster, nell’Ontario, in Canada, proprio nella settimana che precede lo US Open a Pebble Beach, in California (con relativo spostamento di tre fusi orari). Il Canadian Open, sponsorizzato RBC, prosegue la sua lunga storia nata nel 1904. Sebbene il novero di grandi vincitori sia leggermente meno ampio di altri tornei, qualche nome importante c’è: Sam Snead negli Anni ...

Golf – Renato Paratore in gara al prossimo US Open : Renato Paratore disputerà il prossimo US Open: è entrato nel field dopo uno spareggio a cinque. Con Francesco Molinari, due gli azzurri al major Renato Paratore disputerà il prossimo US Open. Affiancherà così Francesco Molinari nel terzo major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno al Pebble Beach Golf Links di Pebble Beach in California. Nella US Open International Sectional Qualifier disputata su 36 buche effettuate in un solo ...

Golf - Renato Paratore si qualifica per lo US Open superando l’apposito torneo di sezione a Walton Heath : Non ci sarà solo Francesco Molinari allo US Open che comincerà il 13 giugno sul percorso di Pebble Beach, in California. Il terzo Major dell’anno lo giocherà anche Renato Paratore, che si è qualificato al termine di una lunga ed estenuante giornata al Walton Heath Golf Club nel Surrey, Inghilterra, dove si è disputata la cosiddetta qualificazione di sezione. Questi tornei portano 75 Golfisti sui 156 del field alla manifestazione ...

Golf - US Open femminile 2019 : la sudcoreana Jeongeun Lee6 conquista il secondo Major della stagione con un brivido nel finale : La sudcoreana Jeongeun Lee6 si è aggiudicata nella notte italiana lo US Open 2019, secondo Major della stagione per il circuito Golfistico femminile internazionale andato in scena questa settimana presso il difficile percorso del Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La 23enne asiatica (il cui nome include una cifra per una decisione del circuito sudcoreano volta ad evitare confusione considerate le numerose omonimie) ha centrato la ...

Golf - US Open femminile 2019 : cambio al vertice della classifica - dopo il terzo giro avanti Yu Liu e Celine Boutier : Non c’è più Mamiko Higa al comando dello US Open, secondo Major della stagione di Golf femminile. dopo un terzo giro ricco di colpi di scena, infatti, si portano in testa la cinese Yu Liu e la francese Celine Boutier, entrambe a -7 complessivamente (-5 di giornata per Liu, -2 per Boutier) e alla caccia della prima soddisfazione a livello di Major della carriera. Al terzo posto, oltre a Higa, ci sono le americane Lexi Thompson e Jaye Marie ...

Golf – Germania Girls Open : splendida doppietta italiana - Emilie Paltrinieri vince davanti a Benedetta Moresco : Dominio azzurro in Germania, con due atlete italiane ai primi due posti del torneo Emilie Alba Paltrinieri ha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il German Girls Open disputato sul Golf Club St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “Golf è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e ...

Golf - US Open femminile 2019 : Mamiko Higa conserva la prima posizione - Lucrezia Colombotto Rosso chiude nelle retrovie : Si è svolto nella notte italiana il secondo giro dello US Open 2019, secondo dei cinque Major in programma per il calendario Golfistico femminile in corso presso il Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La pioggia ha costretto l’organizzazione a sospendere il torneo in anticipo e circa un terzo delle giocatrici devono ancora portare a termine le proprie 36 buche. La giapponese Mamiko Higa, grande protagonista delle prima ...

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...