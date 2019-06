Gol Insigne | rete incredibile dell’attaccante | pareggio dell’Italia contro la Bosnia

VIDEO Lorenzo Insigne Gol capolavoro in Italia-Bosnia : destro al volo stellare dal limite - rete d’antologia : Lorenzo Insigne ha segnato un gol capolavoro in Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Federico Bernardeschi ha cercato il compagno di squadra direttamente da calcio d’angolo e l’attaccante del Napoli ha tirato una fucilata al volo dal limite dell’area di rigore: splendida rete del pareggio provvisorio (1-1) in avvio del secondo tempo dell’incontro che si sta disputando ...

Italia-Bosnia 1-1 La Diretta Vantaggio di Dzeko - Insigne pareggia con un gran Gol : A Torino l'Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia di Dzeko e Pjanic forte del successo ottenuto sabato scorso contro la Grecia. Gli azzurri marciano a punteggio pieno nel girone e fino ad...

RepNa : Il Gol di Insigne in Nazionale può mischiare le carte anche col Napoli : Repubblica Napoli si sofferma oggi sull’importanza del gol – e soprattutto dell’ottima prestazione – di Insigne contro la Grecia in Nazionale, sabato. Lorenzo ha ritrovato il sorriso e ha voltato pagina dopo un finale di stagione piuttosto buio che lo ha visto in polemica con Ancelotti e a un passo dall’abbandonare la squadra ed essere immesso sul mercato. anche il Napoli è felice della svolta di ...

Italia travolgente - Insigne : “Contento per il Gol” : L’Italia vince, e convince. Secco 0-3 in Grecia con le reti di Barella, Insigne e Bonucci. Tra i protagonisti di questo successo c’è appunto l’attaccante napoletano. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai al termine del match. E’ un’Italia sempre più “Europea”: pratica subito chiusa contro la Grecia, gli azzurri incantano e divertono! [FOTO] Grecia-Italia, le pagelle di CalcioWeb: incanta il centrocampo, ma il ...

VIDEO – Compleanno Insigne - 3 Gol per celebrare il capitano : In occasione del Compleanno di Lorenzo Insigne, la SSC Napoli celebra il suo capitano su Twitter con un VIDEO che racchiude 3 meravigliosi gol del talento di Frattamaggiore. Neanche a dirlo, tutti e tre col suo magico destro a giro. Happy Birthday @Lor_Insigne! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2r9gK0WWNM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2019 Continua su ForzAzzurri VIDEO – Che prodezza Zlatan Ibrahimovic, ...

Play-off Serie B - Insigne jr scatenato : Gol e assist in Cittadella-Benevento [VIDEO] : Play-off Serie B, Insigne jr scatenato: Insigne jr scatenato nei Play-off di Serie B. Gol e assist in Cittadella-Benevento, per l’ attaccante del Napoli in prestito ai sanniti che portano a termine una rimonta che vale oro. Il Benevento, infatti, passa 2-1 a Padova e indirizza la qualificazione alla finale playoff dalla sua parte. E dire che i sanniti erano sotto a inizio partita. A cambiare le sorti dell’ incontro, l’ ...

LIVE Cittadella-Benevento 1-1 - Semifinale Play-off Serie B in DIRETTA : Insigne regala il Gol della parità al Benevento! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cittadella-Benevento, match valido per la prima Semifinale Play-off della Serie B di calcio. Stasera, alle ore 21:00, il Cittadella di mister Venturato, reduce dal successo al primo turno con lo Spezia (2-1), ospiterà al “Tombolato” il Benevento. I Campani, forti del quarto posto ottenuto nella stagione regolare (diventato terzo dopo la squalifica del Palermo), sono i favoriti principali per la ...

Ancora un Gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens (2-1 alla Spal) : Che finale di Spal-Napoli. Ancora una volta una rete degli azzurri nel finale. Sempre alla faccia di quelli che il Napoli fisicamente non sta bene. Una delle innumerevoli leggende metropolitane gonfiate dall’incompetenza e che asfissiano l’ambiente. E come lo scorso anno è stato un gol del terzino sinistro a risolvere la partita nel finale. La scorsa stagione ci pensò Ghoulam, di destro, quest’anno Mario Rui con una staffilata ...

Napoli-Cagliari 2-1 : Gol e highlights della partita. Decide Insigne su rigore al 98' : Napoli-Cagliari 2-1 63' Pavoletti, C,, 85' Mertens, N,, 98' rig. Insigne, N, NAPOLI, 4-4-2,: Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Verdi, 60' Callejon,, Allan, 60' Fabian Ruiz,, Zielinski, Younes, ...

VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - Gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

Ancelotti : 'Calo fisico e mentale dopo il Gol del pari - ora dobbiamo blindare il 2° posto. Insigne? L'ho preservato' : Così l'allenatore del Napoli, parlando a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta nel posticipo di Serie A. 'L'Atalanta è molto brava nell'uno contro uno, abbiamo cercato di concederle ...

Dybala - Insigne e Icardi : Gol e tormenti - il futuro in bilico : Invece pesa, non poco, quanto detto al Corriere dello Sport a pochi attimi dall'andata di Europa League con l'Arsenal, l'ombra dell'offerta irrinunciabile, assieme al mantra ripetuto spesso di ...