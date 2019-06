Giuseppe Conte | dalla Meloni una vocina terrificante | Hanno Mario Monti in

Per Giuseppe Conte primo incontro da negoziatore europeo : Ormai a suo agio nel suo nuovo abito di premier concentrato su un dialogo e non sullo scontro con l’Europa, Giuseppe Conte non si è sbilanciato nemmeno quando Manfred Weber gli ha chiesto il sostegno dell’Italia alla sua corsa per la presidenza della Commissione europea, come capolista del Ppe. Vediamo, è stata la risposta del premier, l’Italia vuole prima vedere tutto il pacchetto che sarà messo a punto ...

Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Così il governo non va avanti" : Una conferenza stampa dal quartier generale della Lega di via Bellerio. A parlare, il day-after i ballottaggi, è il leader Matteo Salvini, che incassa l'ennesimo successo alle urne. E proprio dai ballottaggi si parte: "Elezioni amministrative straordinarie ed eccellenti. Abbiamo circa 3000 consiglie

Giuseppe Conte - diktat a Matteo Salvini : "Con l'Europa tratto io - altrimenti si vota" : Giuseppe Conte torna a chiedere un pieno mandato nelle trattative con l'Europa dopo averlo fatto nella conferenza stampa dello scorso 3 giugno. Una richiesta che non era piaciuta ai due alleati di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ad oggi le cose non sono cambiate e per il premier la priorità

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere

Giuseppe Conte - il retroscena : "Nel mirino ci sono io". Sospetti su Salvini e Di Maio - governo a pezzi : "Qui nel mirino ci sono io". Giuseppe Conte si è fatta questa idea. Dietro il "bombardamento congiunto che ha come obiettivo dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria" sui minibot, spiega un retroscena del Corriere della Sera, il premier vedrebbe una manovra a tenaglia di Matteo Salvini e L

Giuseppe Conte e le nomine Ue - suicidio politico : chi vuole indicare come commissario italiano : Un nuovo suicidio politico, firmato Giuseppe Conte. Il premier sempre più in difficoltà a far sentire la voce dell'Italia nella complicata e decisiva partita delle nomine europee non ha aperto bocca sulla candidatura alla presidenza del Consiglio Ue di Enrico Letta avanzata dalle parti di Bruxelles

Giuseppe Conte - l'ombra del "complotto" di Salvini e Di Maio : "Così trattare è più difficile" : Fuoco amico e grossi problemi per Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive il premier come "indispettito" a dir poco dal nuovo affondo congiunto di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, questa volta sui minibot. Una proposta pesantissima con effetti in grado di inquietare mercati e soprattutt

Giuseppe Conte - i principi austriaci Mariano Hugo e Manfred Windisch Graetz lo citano in giudizio : I principi della famiglia di origine austriaca Windisch-Graetz hanno citato in giudizio lo Stato Italiano. Più precisamente i fratelli Mariano Hugo e Manfred Windisch Graetz puntano il dito contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e altri 88 tra parl

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Giuseppe Conte - il suo "partito" al 12 per cento. E il premier viene elogiato da Enrico Letta : Il "partito" di Giuseppe Conte - che magari potrebbe chiamarsi Pi, Partito istituzionale - secondo il sondaggio di Antonio Noto varrebbe il 12 per cento. Non una cifra esorbitante ma comunque dignitosa che si comporrebbe di voti strappati a sinistra (Pd e +Europa) e in parte al Movimento 5 stelle. N

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Giuseppe Conte - un nemico in comune per Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Il retroscena sull'incontro : Prove tecniche di pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che dopo settimane di insulti e battaglie si sono incontrati a Palazzo Chigi giovedì 6 giugno. Un faccia a faccia per capire se ci sono i presupposti per tenere in vita un governo che, fino a poche ore fa, sembrava sostanzialmente archiviato

Giuseppe Conte - un prof nella tormenta : Giuseppe Conte, beato lui, era un uomo felice d'esistere. E non possiamo dargli torto. Approdato a Roma dal borgo natio, ben presto si fa onore. Un corso regolare di studi, e non è da...

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme