Giugliano | 450 rom accampati senza acqua né elettricità Padre Zanotelli accusa il

(Di martedì 11 giugno 2019) È allarme a, nel Napoletano, per 450 rom sgomberati il 10 maggio scorso e ora, in una ex-fabbrica di fuochi d’artificio di proprietà privata, a Ponte Riccio. A sollevare il caso èAlex, missionario comboniano che da anni abita a Napoli: “Dopo un mese non si riesce ancora ad avere l’. Dormono nelle macchine e nelle piccole roulotte che hanno. Abbiamo chiesto di piazzare qualche tenda ma non c’è niente da fare. La Protezione civile dice che non può intervenire se l’amministrazione comunale non richiede un loro intervento”.Alex conosce bene la storia di queste famiglie: “Sono rom bosniaci , fuggiti dalla guerra di Jugoslavia e insediatisi negli anni ’80 nella zona industriale di. Si tratta di oltre 450 persone, di cui 150 bambini, tutti nati a, molti sono cittadini italiani. Nel 2007 ...

