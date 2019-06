Giro d’Italia Under23 | i favoriti Joao Almeida tenta il colpo | occhio all’olandese

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Un percorso davvero durissimo, pieno di insidie e soprattutto di salite (dal doppio Mortirolo al Monte Fedaia in conclusione): ild’Italia Under 23 2019 si prepara a scattare e sarà sicuramente molto spettacolare. Tanta attesa per lo start di Riccione, il 13 giugno, con un breve prologo: andiamo a scoprire i papabiliper la vittoria finale (ovviamente in queste categorie giovanili è sempre difficile fare pronostici). Uno dei nomi più attesi è quello dell’olandese Thymen Arensman. Secondo nell’ultima edizione del Tour de l’Avenir, alle spalle di uno scatenato Tadej Pogačar, che sta già dando spettacolo a livello professionistico. Il 20enne della SEG Racing Academy in salita si difende al meglio, anche se in questo inizio di stagione non è partito proprio al meglio. Chi ha già ottenuto successi in questo 2019 è il giovanissimo (classe 2000) Kevin ...

