Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | Mai Murakami infortunata! L’argento iridato salta

(Di martedì 11 giugno 2019) Mainon parteciperà aidiche si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La notizia arriva direttamente dal Giappone, la capitana delle Samurai non sarà infatti selezionata per la rassegna iridata: dopo aver vinto la medaglia d’argento nel concorso generale individuale a Doha, la 22enne aveva continuato a lavorare per replicare il piazzamento in terra teutonica ma si è infortunata alla schiena e ha dunque dovuto rinunciare a disputare uno degli appuntamenti nazionali di qualificazione. La Campionessa del Mondo al corpo libero nel 2017 non recupererà nel giro di quattro mesi anche se la sua Federazione di appartenenza lascia aperta una piccolissima finestra. Il Giappone perde una pedina importante anche se non dovrebbe avere grossi problemi a conquistare un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si qualificano le migliori ...

