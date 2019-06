GhostWire | Tokyo | Ikumi Nakamura ringrazia tutti quelli che hanno creato fan art su di lei

E3 2019 : GhostWire Tokyo è il nuovo progetto di Shinji Mikami e Tango Gameworks : Shinji Mikami è salito sul palco della conferenza E3 2019 di Bethesda per annunciare il nuovo gioco di Tango Gameworks, una IP completamente inedita che non dovrebbe avere nulla a che fare con The Evil Within e che non sarà un survival horrorGhostwire: Tokyo, è un action adventure in cui dovremo avere a che fare con delle presenze soprannaturali. Le persone stanno scomparendo nel nulla e starà a noi capire cosa stia effettivamente succedendo. Ci ...