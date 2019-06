Gf | le foto dalla finale del reality show

foto dalla nostra era geologica : Cioè l'Antropocene, in mostra al MAST di Bologna, per documentare le trasformazioni terrestri dovute all’attività umana

Mondiale femminile - l’Inghilterra inizia con tre punti : reazione tardiva dalla Scozia [foto] : 1/38 AFP/LaPresse ...

Le più belle foto dalla terra rossa del Roland Garros : Domenica 9 giugno, con la finale singolare maschile e quella del doppio femminile si chiuderà il Roland Garros, il più importante torneo di tennis al mondo giocato su terra rossa e secondo in ordine cronologico tra i tornei del Grande Slam. Quella del 2019 si sta dimostrando un competizione ambivalente: da un lato il torneo maschile, che vede in semifinale tre tennisti over 30 sulla cresta dell’onda da almeno un decennio – Nadal, Federer e ...

Motori – NEVS : il ritorno del motore elettrico a ruota a più di 100 anni dalla sua invenzione [foto e VIDEO] : NEVS acquista l’azienda inglese Protean Electric, la più grande produttrice al mondo di Motori elettrici a ruota per auto A volte ritornano! Dopo oltre un secolo si ricominciano a considerare i Motori elettrici a ruota. I cinesi di NEVS comprano il principale costruttore britannico di Motori elettrici da ruota del mondo per avere accesso a questa tecnologia. L’azienda cinese NEVS (National Electric Vehicle Sweden) che di ...

Meteo - le inondazioni del Mississippi sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927 : situazione critica [foto] : Le inondazioni in almeno 8 stati degli USA lungo parti del fiume Mississippi, dovute alle estreme precipitazioni della primavera, sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense. L’alluvione del 1927, che Weatherwise ha definito come “forse il disastro climatico più sottostimato del secolo”, continua ad essere l’evento di questo tipo di riferimento per il ...

Il Giro d’Italia sulle Dolomiti devastate dalla tempesta di Ottobre : un omaggio alla montagna ferita [foto] : Il Giro d’Italia arriva oggi sulle Dolomiti con la tappa più dura di quest’edizione (oltre 5.200 metri di dislivello e 5 salite lunghe e dure in 194km complessivi), percorrendo le strade devastate lo scorso Ottobre dalla tempesta che ha distrutto gli alberi di questo paradiso naturale. I corridori dovranno scalare il durissimo Passo Manghen, scollinando a 2.047 metri di altitudine sul livello del mare, poi attraverseranno la foresta ...

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [foto] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più niente all’immaginazione - in cosa si differenzia dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...

Fiorentina-Genoa 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : partita condizionata dalla paura [foto] : 1/15 Marco Bucco/LaPresse ...

GF16 - Gaetano Arena dopo essere uscito dalla casa - fa il primo ritocco estetico (foto) : Arriva il primo ritocco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello da parte di Gaetano Arena Gaetano Arena è uscito dal Grande Fratello da meno di una settimana, ma ha già fatto il suo primo ritocchino estetico: delle ricostruzioni dentali per rimuovere il doppio diastema che aveva sia nell’arcata superiore che in quella inferiore. Considerando il prima ed … Continue reading GF16, Gaetano Arena dopo essere uscito dalla casa, fa il ...

Applausi ai funerali del padre violento ucciso dalla figlia : «Sei un grande» Video |foto : In 300 ai funerali dell’ex pugile ucciso dalla ragazza per difendere madre e nonna. Quest’ultima abbraccia la bara e la bacia. «Lo ha perdonato subito», dicono le donne del quartiere in lacrime. «Era buono, non un mostro». Tensione con i media

Insulti razzisti per James Harden testimonial Adidas : “chi ti ha fatto uscire dalla gabbia?” [foto] : James Harden, cestista degli Houston Rockets, riempito di Insulti (di utenti italiani) a corredo dell’ultima pubblicità Adidas Il razzismo è uno degli aspetti più beceri della nostra povera umanità, costretta a lottare contro l’ignoranza imperante. Quanto accaduto oggi è solo una piccola goccia di un oceano ricco di vergognose atrocità. A denunciare l’accaduto sono stati i ragazzi de “La giornata tipo”, una ...

Meteo - violenti temporali al Sud Italia : Campobasso imbiancata dalla grandine [foto e VIDEO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, forti temporali stanno colpendo l’Italia. In particolare nelle ultime ore, una violenta grandinata ha interessato Campobasso, in Molise, lasciando le strade completamente ricoperte di bianco e ostacolando la circolazione, come mostrano il video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In mattinata, il capoluogo molisano aveva registrato una ...

Strage di Capaci - Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. foto : Strage di Capaci, Palermo ricorda Falcone: dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO Dall'approdo degli studenti al porto all'annuale commemorazione nello spazio adiacente al carcere Ucciardone, in cui ebbe luogo il maxi-processo contro la mafia - CHI ERA IL GIUDICE UCCISO - LE FOTO DELL'ATTENTATO DEL 23 MAGGIO ...