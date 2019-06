Genoa | il fondo York Capital interessato all’acquisto del club | il proprietario ha una

Cessione Genoa - clamoroso : adesso il fondo York è vicino ai rossoblu! : E’ derby, non solo in campo, ma anche fuori tra Sampdoria e Genoa. E’ notizia di oggi quella secondo cui, a detta de “Il Sole 24 ore“, il fondo americano York, recentemente a un passo dall’acquisto della Sampdoria, avrebbe firmato un memorandum con il Genoa per trattare l’acquisizione della società rossoblu. Da quanto si legge, alcuni emissari del fondo nei giorni scorsi avrebbero incontrato ...

Offerta per il Genoa non pervenuta : gelo improvviso su ipotesi di cessione al fondo USA : Era attesa per questa mattina un'Offerta ufficiale per l'acquisto del Genoa da parte di un fondo di investimenti USA. Invece, mentre scriviamo, non risulta ancora alcuna proposta per il club più antico di Italia. Ci si domanda dunque se tutti i rumors e le indiscrezioni diffuse dalla stampa nei giorni scorsi fossero veritieri. cessione Genoa, cala il silenzio Se lo chiedono soprattutto i tifosi del Genoa, che aspettavano novità sulla cessione ...

Cessione Genoa - in arrivo l’offerta di un misterioso Fondo americano : Buffon possibile uomo immagine : L’advisor nominato per la Cessione del Genoa potrebbe ricevere lunedì l’offerta di un Fondo americano interessato all’acquisto della società Una possibile offerta per l’acquisizione del Genoa potrebbe arrivare lunedì, lo scrive ‘Il Secolo XIX’ nell’edizione di oggi parlando della possibile proposta di un Fondo americano da recapitare all’advisor Assietta, nominato da Preziosi per curare la ...