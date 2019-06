Gazzetta | Contratto di 5 anni a 2 | 5 milioni a stagione per Lozano Manca l’ok del Psv

ilnapolista

(Di martedì 11 giugno 2019) Ultimo attacco del Napoli per Hirving. Il club partenopeo ha offerto al PSV 40più una serie di bonus che permetterebbero alla società olandese di arrivare ad incassare i 50richiesti per il cartellino del calciatore. Giuntoli sta trattando Hirving che, al momento, pare il profilo più indicato per soddisfare la richiesta di Ancelotti che vuole una punta che sappia attaccare la profondità. Il diesse sarebbe riuscito nel difficile compito di portare dalla sua Mino Raiola, procuratore dell’attaccante messicano e anche lo stesso calciatore che sarebbe soddisfatto dalproposto dal Napoli. 2,5per i prossimi 5. L'articolodi 5a 2,5perl’ok del Psv ilNapolista.

