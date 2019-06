Fusaro attacca i burocrati europei | ' Così la Ue ammazza deboli e lavoratori'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Come è sua abitudine, Diegoè tornato adre il sistema dell'Unione Europea e le scelte fatte negli anni passati e presenti. A suo modo di vedere ci sarebbe una vera e propria aggressione al mondo del lavoro e ai sindacati, atta a evitare che iabbiano modo di alzare la voce. L'Ue, in tutto ciò, secondosarebbe la fonte principale che ha condotto a questo stato di cose: un vero e proprio sistema ordito dalle classi dominanti capitalistiche perredenuncia un'aggressione al mondo del lavoro e ai sindacati Ieri il filosofo Diegoè stato ospite del programma L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7. Come suo solito, il giovane opinionista è tornato a criticare aspramente il sistema economico vigente e il ruolo che l'Unione Europea ha avuto e ha in tutto questo. Il filosofo che si definisce antimondialista, infatti, ...

TommyBrain : Diego Fusaro - Dittatura finanziaria. La Ue attacca l'Italia (6.6.2019) - Pholey_vn : RT @ManieriManolo: Diego Fusaro - Dittatura finanziaria. La Ue attacca l'Italia (6.6.2019) -