«Frozen 2» | il nuovo trailer | fra azione e adrenalina

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019)2 - Il Regno di Arendelle2 - Il Regno di ArendelleFreddi e appuntiti come le stalattiti che sgorgano dalle sue mani, i poteri di Elsa sono sempre più grandi, sempre più straordinari. Per capire come gestirli e affrontare una minaccia sinistra, che mette a rischio la tranquillità del regno di Arendelle, occorre dirigersi a Nord, guardare i propri demoni negli occhi e smascherare le conseguenze della scoperta. Il secondodi2 – Il regno di Arendelle, che arriverà in Italia il 27 novembre, riparte da qui: dalle due sorelle costrette a dividersi ancora una volta e dagli incantesimi di Elsa, intrappolati da un segreto che rischia finalmente di essere svelato. https://www.youtube.com/watch?v= z2H72FRr2s Ci sarà, la cooperfemminile che aveva adombrato il bacio del principe azzurro nel primo film e anche una buona dose di ...

ParamountItalia : Già stanco del caldo? Ecco il nuovo rinfrescante trailer di #Frozen2 - Hallie_Maria_L : RT @MarvelDComicsIT: Frozen 2 | Nuovo Trailer Ufficiale Italiano #Frozen2 - lgbtritaa : RT @MarvelDComicsIT: Frozen 2 | Nuovo Trailer Ufficiale Italiano #Frozen2 -