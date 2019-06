Frozen 2 | ecco il trailer del film di animazione Disney

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) http://www.youtube.com/watch?v=Zi4LMpSDccc Dopo il primo teaser diffuso qualche mese fa,arrivare anche ilufficiale di2. Il seguito del grande successo, uscito nel 2013 e diventato uno dei titoli più popolari della casa di Topolino negli ultimi anni, ritrova le sue protagoniste principali, le principesse Elsa e Anna, mentre affrontano quello che – come dice il sottotitolo– è Il segreto di Arendelle. Già nelle prime anticipazioni si vedeva come il loro regno incantato uscisse dall’inverno per entrare in un suggestivo autunno. Come si vede nella clip di anticipazione, Elsa è determinata a capire qual è l’origine dei suoi poteri magici e per questo viene invitata dal saggio re dei troll Granpapà a superare i confini a nord del regno per ritrovare le proprie origini. Ovviamente la sorella Anna, accompagnata dai fidi Olaf e Kristoff, non la ...

badtasteit : #Frozen II – Il Segreto di Arendelle: ecco il trailer ufficiale! - cinefilosit : #FrozenII: Il Segreto di Arendelle, ecco il trailer #ILoveCInefilos -