Frosinone | gestivano lo spaccio di droga nell’alta Ciociaria | 10 persone arrestate e 29

(Di martedì 11 giugno 2019) Spacciavanoin tutta l’alta, tra Alatri, Fiuggi, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio e anche. Il gruppo criminale, diviso in tre fazioni, era composto anche da diversi minorenni. Ora l’organizzazione è stata smantellata dai Carabinieri di Fiuggi in un operazione che ha portato a 10 arresti e 29 perquisizioni. Sei le misure cautelari: quattro in carcere (di cui due al carcere minorile), e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. I criminali avevano creato anche una piazza dia Fiuggi. Durante le perquisizioni sono statein flagranza di reato altre quattro, tutte giovani, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Sequestrati più di 15 chili tra hashish e marijuana. In tre abitazioni è stato trovato parecchio denaro contante, per un totale di circa 40mila euro, anch’esso ...

