Frederic Massara | chi è | carriera e biografia del nuovo ds Milan

termometropolitico

(Di martedì 11 giugno 2019): chi è,deldsSfumato Igli Tare, resterà alla Lazio nonostante l’importante proposta dei rossoneri, ilha individuato inil profilo migliore per l’incarico di Ds. Oggi – 11 giugno 2019 – il primo incontro tra l’ex direttore sportivo della Roma e Paolo Maldini.: l’ultimo tassello Proprio Maldini sarà il direttore dell’area tecnica delper la prossima stagione, anche se manca ancora l’ufficialità, con Boban al suo fianco, co-responsabile di quella sportiva con delega ai rapporti istituzionali. Invece, per sedere in panchina sempre più indizi portano verso Marco Giampaolo. Insomma, manca l’ultimo tassello per quanto riguarda lo staff del, cioè il nome del direttore sportivo: qui entra in scena propriodopo il fallito approccio con Tare. Fra i suoi punti ...

OfficialASRoma : L’#ASRoma e Frederic Massara risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro ?? - ioeilmiomilan : RT @ioeilmiomilan: ??Ecco l'organigramma del Milan: Allenatore: Giampaolo Direttore tecnico: Maldini e Boban Direttore sportivo: Frederic M… - pbrex668 : RT @ioeilmiomilan: ??Ecco l'organigramma del Milan: Allenatore: Giampaolo Direttore tecnico: Maldini e Boban Direttore sportivo: Frederic M… -