Francesco Monte e Giulia Salemi dopo l' addio | lui vola a Ibiza | lei in palestra

Giulia Salemi e Francesco Monte - dietro la fine della storia un tradimento? : Per la rivista Spy dietro la fine della storia tra la Salemi e Monte c’è il tradimento Giulia Salemi e Francesco Monte si sono detti addio. La loro storia d’amore è naufragata. Per un po’ era riuscita a far sognare il pubblico, poi – a quanto sembra – Monte ha volutochiudere tutto. Alcuni parlano del fantasma sempre vivo di … Continue reading Giulia Salemi e Francesco Monte, dietro la fine della storia un ...

Rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte - lei torna sui social : 'E' dura' : La favola d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno, è giunta al capolinea, così come annunciato dalla stessa influencer italo-persiana sui social solo qualche giorno fa. A distanza di qualche giorno, la Salemi è tornata su Instagram per ringraziare i numerosi folllowers che le sono stati vicini in questo difficile momento, ammettendo quanto la situazione sia ‘dura’. Anche ...

Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte : ‘Devo riprendere in mano la mia vita’ : Quando una storia d’amore nasce davanti alle telecamere (del Grande Fratello Vip) in qualche modo è giusto che finisca nello stesso modo. Per questo motivo Giulia Salemi, dopo la rottura con Francesco Monte (che secondo il settimanale Spy in edicola sarebbe da imputare proprio alla volontà di lui), è tornata sui social con alcune stories in cui parla della fine della sua storia con l’ex tronista. Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ...

