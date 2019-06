Foto e video teaser di 1994 – La Serie | prime scene inedite dell’ultima stagione

Meteo - violente tempeste in Germania : grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco. Danni e feriti [Foto e VIDEO] : Diverse persone, incluso un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite quando una devastante tempesta di grandine ha colpito il sud della Germania nelle scorse ore, secondo quanto dichiarato dalla polizia bavarese. Le case sono state inondate a causa della forte pioggia e danneggiate dalla grandine di dimensioni molto grandi, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. I ...

Passo del Rombo - spettacolo incredibile tra due muri di Neve alti 10 metri : scenario surreale [Foto e VIDEO] : Il Passo del Rombo, storico valico di confine tra Italia ed Austria a 2.500 metri di altitudine sul livello del mare, è stato riaperto da pochi giorni: lo scenario è surreale e il paesaggio davvero suggestivo tanto da attirare migliaia di turisti. Sul versante austriaco, quello rivolto a nord, i chilometri finali si percorrono tra due enormi muraglioni bianchi accumulati dalle copiose nevicate dell’inverno scorso. Pareti di Neve alte anche ...

Rocca di Papa - esplosione nel Comune : fuga gas intercettata e incendio spento. Sindaco e bambina feriti gravi (Foto e VIDEO) : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - In seguito all’esplosione avvenuta a Rocca di Papa, il pm della Procura di Velletri ha aperto un fascicolo con le ipotesi di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. L’accusa è al momento contro ignoti, ma nelle prossime ore i magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. 16 in tutto i feriti.Terribile quanto ...

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [Foto e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

Potentissima eruzione del Monte Sinabung in Indonesia : colonna di cenere alta 17.000 metri e flussi piroclastici [Foto e VIDEO] : Una Potentissima eruzione dal cratere del Monte Sinabung sull’isola di Sumatra, nell’Indonesia occidentale, ha creato una colonna di cenere alta circa 17.000 metri, secondo quanto riportato dall’agenzia nazionale di vulcanologia del Paese. Il vulcano ha iniziato ad eruttare cenere e fumo nel pomeriggio (ora locale) di ieri, 9 giugno. A questo evento, è seguita la discesa di flussi piroclastici fino a 3km e 3,4km rispettivamente a sud e sud est ...

Rimonta azzurra - Australia ko al 95’ Pagelle|Foto|Gol : video «Grandi!» : entusiasmo social : La formazione azzurra con uno strepitoso secondo tempo ribalta il gol su rigore della Kerr nella prima frazione di gioco. L’attaccante della Juventus segna due gol

Motori – NEVS : il ritorno del motore elettrico a ruota a più di 100 anni dalla sua invenzione [Foto e VIDEO] : NEVS acquista l’azienda inglese Protean Electric, la più grande produttrice al mondo di Motori elettrici a ruota per auto A volte ritornano! Dopo oltre un secolo si ricominciano a considerare i Motori elettrici a ruota. I cinesi di NEVS comprano il principale costruttore britannico di Motori elettrici da ruota del mondo per avere accesso a questa tecnologia. L’azienda cinese NEVS (National Electric Vehicle Sweden) che di ...

Meteo - diluvio universale in Texas e Louisiana : un mese di pioggia in 24 ore provoca inondazioni e alluvioni lampo [Foto e VIDEO] : La Costa del Golfo in Texas e Louisiana è stata inondata da piogge torrenziali con alcune località che hanno ricevuto oltre l’equivalente di un mese di pioggia in sole 24 ore. Le piogge intense hanno provocato alluvioni lampo, responsabili della morte di almeno una persona, e creato il caos negli Stati Uniti centro-meridionali, dove è esplosa anche una forte ondata di maltempo, con almeno 4 tornado che hanno toccato terra in Louisiana. Nel ...

Motori – Uptis : lo pneumatico di Michelin che rivoluzionerà la mobilità su gomma - ecco come è fatto [Foto e VIDEO] : Michelin e GM: entro il 2024 saranno disponibili sulle vetture i primi pneumatici senza aria, “Uptis” questo è il nome della gomma che rivoluzionerà il mondo dell’automotive Michelin Uptis (Unique Puncture-proof Tire System) sarà probabilmente l’antesignano della nuova generazione di pneumatici airless. A prova di foratura, a prova di shock, ecologico e senza necessità di manutenzione. a quanto pare, ...

Nuove maglie Real Madrid - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [Foto e VIDEO] : Nuove maglie Real Madrid – L’ultima stagione non è stata di certo entusiasmante in casa Real Madrid, il distacco in Liga dalla vetta è stato importante ed anche in Champions League il percorso è stato deludente. Il ritorno in panchina di Zidane rappresenta una garanzia, la dirigenza adesso è pronta ad intervenire massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa. Nel frattempo sono state presentate le divise per la prossima ...

Sbarco in Normandia - veterano di 97 anni si lancia con il paracadute 75 anni dopo : “Rappresento un’intera generazione” [Foto e VIDEO] : La prima volta che Tom Rice è saltato da un aereo sopra la costa della Normandia, soldati tedeschi sparavano al cielo e mentre stava per saltare tutto intorno era un diluvio di proiettili in mare. 75 anni dopo, non c’è stato più niente di tutto questo, non c’era un obiettivo da raggiungere a tutti i costi e la discesa è stata molto più tranquilla. Tom Rice, paracadutista americano della II Guerra Mondiale, ora 97enne, è stato un componente del ...

