Formula 1 | la rivelazione di Vettel | “son andato sul podio contro la mia volontà | l’ho

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Il pilota della Ferrari ha rivelato come la sua intenzione fosse quella di non salire sulin Canada, salvo poi cambiare idea per un motivo ben preciso Non avrebbe voluto salire sulSebastianin Canada, ma qualcosa lo ha convinto a farlo. Saltare la cerimonia di premiazione sarebbe stato davvero troppo per il tedesco, dopo quanto avvenuto poco prima con la mancata presentazione al parco chiuso e lo scambio dei numeri davanti alle monoposto. photo4/Lapresse Così, dopo una breve riflessione, il driver della Ferrari ha deciso di accompagnare Hamilton e Leclerc per un motivo ben preciso: “ho parcheggiato la macchina nel parco chiuso, ma non quello dei primi tre, e poi sonoa pesarmi. A quel punto non volevo più partecipare a nulla di quello che ci sarebbe stato dopo. Ovviamente ero arrabbiato e deluso, ma penso che tutti capiscano il perché. Son salito ...

renni1968 : RT @LRAdele: Card. Müller: “Non possiamo pregare come o con i musulmani, perché la loro fede in Dio e la sua auto-rivelazione non è solo di… - dinunziogio : RT @paciolla_sabino: Card. Müller: “Non possiamo pregare come o con i musulmani, perché la loro fede in Dio e la sua auto-rivelazione non è… - Efisio31251859 : RT @paciolla_sabino: Card. Müller: “Non possiamo pregare come o con i musulmani, perché la loro fede in Dio e la sua auto-rivelazione non è… -