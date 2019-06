For Honor lancia il nuovo evento Ombre dell' Hitokiri

Forzare aggiornamento Huawei Honor ecco che cosa fare : Per Forzare l'aggiornamento Huawei o l'aggiornamento Honor è possibile usare un trucco o meglio una appa che ti aiuterà ad aggiornare Android immediatamente senza attendere che il tuo dispositivo visualizzi la notifica di aggiornamento sul display.

Huawei Band Maps trasForma le smartband Huawei e HONOR in navigatori stradali : Huawei Band Maps è un'applicazione non ufficiale che consente di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro o HONOR Band 4. Nelle impostazioni è possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione della notifica: distanza a cui notificare, cosa mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione (camminata, ...

Il presunto HONOR 20 Pro con display con Foro svelato da una foto : HONOR 20 Pro è uno degli smartphone che il produttore cinese dovrebbe presentare ufficialmente nelle prossime settimane. Ecco come potrebbe essere

Ha inizio la nuova stagione Sakura di For Honor : For Honor si appresta a dare inizio alla nuova stagione Sakura, ora disponibile.Si tratta della stagione 2 dell'anno 3, e con essa ci verrà introdotto un uovo eroe, una nuova mappa e molte altre interessanti novità.Riportiamo il comunicato ufficiale Ubisoft per i dettagli assieme ad un video trailer:Leggi altro...

La nuova Stagione “Sakura” di For Honor è ora disponibile : Ubisoft annuncia che la Stagione 2 dell’Anno 3 di For Honor, “Sakura”, è ora disponibile per Windows PC, PlayStation 4 e Xbox One X. La nuova Stagione introduce un nuovo eroe Samurai, l’Hitokiri, che va a unirsi al roster attuale di 23 eroi suddivisi tra le quattro Fazioni del gioco. Utilizzabili sia nella versione femminile (chiamati Sakura) che maschile (chiamati Yato), gli Hitoriki sono spietati ...

For Honor può ora contare su 20 milioni di giocatori : A quanto pare For Honor di Ubisoft è stato un gioco davvero apprezzato e, a più di due anni dall'uscita, ha attirato molti giocatori.Infatti, come annunciato dalla compagnia su Twitter, il titolo può ora contare su 20 milioni di giocatori. L'account Twitter ufficiale ha condiviso un messaggio di ringraziamento per i fan. con un immagine accompagnata dal messaggio "20 milioni di guerrieri".Leggi altro...

Canopy è la nuova mappa gratuita in arrivo in For Honor : Ubisoft sta ultimando i preparativi per l'avvio della seconda stagione dell'anno 3 di For Honor, per questo motivo sono stati annunciati diversi nuovi contenuti gratuiti, ovvero la nuova mappa gratuita Canopy ed un nuovo eroe (il Samurai Hitokiri).Come riporta Gamingbolt, la nuova mappa ed il nuovo eroe saranno disponibili dal 2 maggio per tutti i possessori del pass stagionale mentre per il resto degli utenti saranno disponibili dal 9 dello ...

Sakura è il nuovo personaggio di For Honor e sembra proprio uscito da Sekiro : Shadows Die Twice : Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un nuovo eroe per il suo For Honor, che dovrà essere disponibile all'inizio della stagione 2 (anno 3). Come già saprete, la stagione 2 partirà dal 2 maggio e ogni nuova stagione vedrà l'introduzione di un nuovo guerriero.Come riporta Gamespot, la stagione 2 introdurrà un nuovo Samurai (Hitokiri), mentre la sua versione femminile, Sakura, è protagonista del trailer che potete trovare qui di seguito. Secondo ...