Fonseca nuovo allenatore Roma | emozionante lettera di ‘congedo’ | “Ucraina nel mio cuore”

Calcio : la Roma ufficializza il portoghese Paulo Fonseca come nuovo allenatore per le prossime due stagioni : Dopo svariati giorni d’attesa è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. La società capitolina ha ufficializzato l’accordo con il tecnico portoghese per un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk sostituisce Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi e diventa l’ottavo tecnico della gestione americana ...

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma : chi è il tecnico scelto dai giallorossi : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. L’allenatore 46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo. Il tecnico di nazionalità portoghese, nato nel 1973 in Mozambico, negli ultimi anni ha guidato lo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato coppa ucraina e campionato in ognuna delle tre stagioni in cui ha guidato il club. Nel 2017 ha vinto anche la ...

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma : Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dalla stagione 2019-20. L'allenatore 46enne ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi due anni, con un'opzione di rinnovo per il terzo. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per ...

