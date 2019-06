Finisce in semifinale il sogno mondiale dell' Italia Under 20

agi

(Di martedì 11 giugno 2019) La squadra allenata da Nicolato è stata battuta per 1-0 dall'Ucraina. Il gol decisivo è stato messo a segno da Buletsa, lesto a raccogliere un cross basso effettuato da Konopliia. Non ha potuto fare nulla il portiere para-rigori del Milan, Plizzari, davanti a un tiro preciso e angolato. L', dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, era partita bene nel secondo tempo ed è stata colpita nel suo momento migliore. Dopo l'espulsione di Popov, che aveva lasciato gli ucraini in dieci uomini, gli azzurri avevano trovato il gol del pareggio all'ultimo respiro, con una mezza girata di grande fattura e bellezza da parte di Gianluca Scamacca. Il gol però è stato annullato dal Var per un fallo commesso dallo stesso attaccante di proprietà del Sassuolo. Resta ora da giocare la finali per il terzo posto contro la perdente'altra, tra Ecuador e Corea del ...

